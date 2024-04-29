Группа «Коррозия металла» объявила о приостановке деятельности

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Группа «Коррозия металла» приостанавливает свою деятельность, сообщают «Известия», ссылаясь на заявление лидера и солиста группы Сергея Паука Троицкого.
Музыкант пояснил, что решение было принято в связи с тем, что группа не может рекламировать концерты и приглашать публику. Также было подтверждено, что барабанщик группы находится в коме в больнице Нижнего Новгорода.
28 апреля Троицкий был оштрафован за демонстрацию нацистской символики. Сам музыкант заявил, что группа не пропагандирует запрещенную символику, а также не разбирается в ней.
Ранее стало известно о рейде силовиков на концерте «Коррозии металла» в Нижнем Новгороде. На кадрах видно, как бойцы ОМОНа в касках и бронежилетах с криками входят в зал, расталкивают зрителей, а затем выходят на сцену и уводят участников группы.
Музыканты были доставлены в отделение полиции, где на них был составлен протокол по статье о демонстрации нацистской атрибутики и символики.
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28 апреля Троицкий был оштрафован за демонстрацию нацистской символики. Сам музыкант заявил, что группа не пропагандирует запрещенную символику, а также не разбирается в ней.
Ранее стало известно о рейде силовиков на концерте «Коррозии металла» в Нижнем Новгороде. На кадрах видно, как бойцы ОМОНа в касках и бронежилетах с криками входят в зал, расталкивают зрителей, а затем выходят на сцену и уводят участников группы.
Музыканты были доставлены в отделение полиции, где на них был составлен протокол по статье о демонстрации нацистской атрибутики и символики.
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Александр Климов