Лидера группы «Коррозия металла» оштрафовали за демонстрацию нацистской символики

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Лидера группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого оштрафовали на одну тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики. Об этом в беседе с ТАСС сообщила директор коллектива Мария Рунова.
Отмечается, что Нижегородский районный суд признал музыканта виновным в совершении административного правонарушения. Решением суда ему назначили штраф в размере одной тысячи рублей.
Судья подчеркнул, что на концерте группы, который состоялся 27 апреля, продавались товары (толстовки, футболки, книги) с запрещённой нацистской символикой. В частности, на одной из продающихся футболок была изображена «Мёртвая голова», которая является знаком различия 3-й танковой дивизии СС.
Троицкий в свою очередь заявил, что не продавал эти товары, а выступал на сцене. Часть товаров, по его словам, привёз другой человек. Однако музыкант признал свою вину и подчеркнул, что не имел умысла вести пропаганду.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Судья подчеркнул, что на концерте группы, который состоялся 27 апреля, продавались товары (толстовки, футболки, книги) с запрещённой нацистской символикой. В частности, на одной из продающихся футболок была изображена «Мёртвая голова», которая является знаком различия 3-й танковой дивизии СС.
Троицкий в свою очередь заявил, что не продавал эти товары, а выступал на сцене. Часть товаров, по его словам, привёз другой человек. Однако музыкант признал свою вину и подчеркнул, что не имел умысла вести пропаганду.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова