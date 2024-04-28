Участников группы «Коррозия металла» задержали в Нижнем Новгороде

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Участников группы "Коррозия металла", в том числе ее лидера Сергея Троицкого, задержали в ночном клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора группы Марию Рунову.
По ее словам, Троицкий в настоящее время находится в отделении полиции. По словам Руновой, сотрудники правоохранительных органов подали жалобу на «мерч» группы.
В ночь с 27 на 28 апреля Telegram-канал Baza опубликовал кадры, на которых видно, как на концерт группы приехали сотрудники правоохранительных органов и заставили зрителей лечь на пол.
В январе Троицкий был задержан в Москве за «перформанс с водкой» у столичного кинотеатра «Октябрь», где проходила премьера фильма «Брат-3».
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В ночь с 27 на 28 апреля Telegram-канал Baza опубликовал кадры, на которых видно, как на концерт группы приехали сотрудники правоохранительных органов и заставили зрителей лечь на пол.
В январе Троицкий был задержан в Москве за «перформанс с водкой» у столичного кинотеатра «Октябрь», где проходила премьера фильма «Брат-3».
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Александр Климов