Барабанщик группы «Коррозия металла» впал в кому после рейда силовиков

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Барабанщик группы «Коррозия металла» Марк Бейгун впал в кому, сообщил фронтмен группы Сергей Паук Троицкий на своей странице во «ВКонтакте».
Ранее стало известно о рейде силовиков на концерте «Коррозии металла» в Нижнем Новгороде. На кадрах видно, как бойцы ОМОНа в касках и бронежилетах с криками входят в зал, расталкивают зрителей, а затем выходят на сцену и уводят участников группы.
Музыканты были доставлены в отделение полиции, где на них был составлен протокол по статье о демонстрации нацистской атрибутики и символики.
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Александр Климов