Группа НЛО в виде треугольника пролетела над российским регионом
Жители Краснодарского края сообщили о появлении в небе нескольких НЛО, выстроившихся в треугольник. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
По словам очевидцев, странные светящиеся объекты наблюдали в районе Белореченска. Один из местных жителей по имени Дмитрий рассказал, что несколько «летающих тарелок» образовали треугольник и начали быстро «перемещаться по небу». Огоньки то появлялись, то исчезали, а спустя пару минут улетели в сторону Ставрополья.
Случай привлек внимание уфологов по всему миру. Сначала специалисты предполагали, что это спутники Starlink, однако позже выдвинули версию об оранжевых плазмоидах, известных как «летающие апельсины». Они могут объединяться в группы и формировать геометрические фигуры — от линий до многоугольников.
Американский уфолог Марк Кэлвин заявил, что наблюдал похожие плазмоидные объекты в пригороде Далласа, штат Техас. По его словам, несколько светящихся точек зависали над жилыми районами и двигались синхронно. Зарубежные исследователи назвали «белореченскую аномалию» одной из самых правдоподобных за последние годы.
При этом скептики отмечают, что подобные явления часто объясняются земными причинами — дронами, спутниками, атмосферной оптикой или редкими погодными эффектами. Однако на Кубани о таких историях рассказывают не впервые: еще в 1997 году в районе Белореченска сообщали о странных фигурах в небе и следах на полях. Уфологи в шутку называют регион «курортом для пришельцев», уверяя, что инопланетян привлекают просторные кубанские поля.
