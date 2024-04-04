Группа «Пикник» анонсировала новую дату концерта в столице

Фото: Istock/nantonov
Музыкальная группа «Пикник» проведет концерт в Москве 1 июня, сообщил коллектив в своем Telegram-канале.
«Спасибо всем тем, кто был с нами 27 марта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге на вечере памяти пострадавших от теракта. То, что мы пережили и переживаем, — это наша общая боль. Но никто и ничто не сможет сломать культуру, терапия музыкой — это то, что сейчас необходимо всем нам», — написала группа.
Концерт пройдет на площадке «Live Арена». На него будут действовать билеты с 22 и 23 марта.
«Пикник» посвятил концерт памяти погибшим в теракте в Санкт-Петербурге 27 марта. Собранные средства группа направила на помощь семьям погибших и пострадавших при трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Читайте также:
Концерт группы «Пикник» в Петербурге начался с минуты молчания
В СК России поступило заявление на владельцев «Крокус Сити Холла»
Бастрыкин поручил следователям установить связь между напавшими на «Крокус»
Алёна Самарева