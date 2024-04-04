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Группа «Пикник» анонсировала новую дату концерта в столице

Группа «Пикник» проведет концерт в Москве 1 июня
04 апреля 2024, 11:17
Фото: Istock/nantonov

Фото: Istock/nantonov

Музыкальная группа «Пикник» проведет концерт в Москве 1 июня, сообщил коллектив в своем Telegram-канале.
«Спасибо всем тем, кто был с нами 27 марта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге на вечере памяти пострадавших от теракта. То, что мы пережили и переживаем, — это наша общая боль. Но никто и ничто не сможет сломать культуру, терапия музыкой — это то, что сейчас необходимо всем нам», — написала группа.

Концерт пройдет на площадке «Live Арена». На него будут действовать билеты с 22 и 23 марта.


«Пикник» посвятил концерт памяти погибшим в теракте в Санкт-Петербурге 27 марта. Собранные средства группа направила на помощь семьям погибших и пострадавших при трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле».

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Задержанный в Москве чеченец не причастен к теракту в «Крокусе»
Омбудсмен: задержанный в Москве уроженец Чечни не причастен к теракту в «Крокусе»
04 апреля 2024, 11:06

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Уроженец Чечни Асхаб Успанов, который умер в отделении полиции в Москве после задержания, не был связан с терактом в «Крокус Сити Холле». Такое заявление сделал уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев.
По его словам, некоторые СМИ и иностранные агенты хотят связать арест чеченца Асхаба Успанова с терактом в «Крокус сити холле».

«Намеренно распространяются слухи и ложные домыслы в форме новостей о том, что он был задержан якобы после совершения теракта. Между тем, по словам родственников Асхаба, он был задержан еще за несколько часов до совершения теракта», — написал Солтаев в своём Telegram-канале.

Он пояснил, что к нему обратился дядя Успанова и попросил тщательно проверить обстоятельства гибели его племянника. Он утверждает, что задержанный чеченец не имел никакого отношения к теракту в «Крокусе».

Солтаев подчеркнул, что сделает всё для того, чтобы выявить истину.

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В Подмосковье упростили процесс перераспределения земель
04 апреля 2024, 10:49

Фото: Фотобанк МО/Пелагия Тихонова

Онлайн-услуга по перераспределению земельных участков на региональном госпортале стала удобнее: теперь заявление на заключение соответствующего соглашения проактивно поступает в личный кабинет пользователя, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В цифровой форме услуги появилась возможность дать согласие на проактивное создание заявления на заключение соглашения. Это заявление будет формироваться автоматически после того, как новый участок поставят на кадастровый учет и будет определена его стоимость», — пояснила глава министерства Надежда Куртяник.
Перераспределением земель называется изменение границ существующего земельного участка для создания нового участка — меньшего или большего по площади. Право собственности на новый земельный участок возникает в результате подписания соглашения между заявителем и муниципальной администрацией.

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Российские врачи раскрыли, как морковь приобрела оранжевый оттенок
4 апреля День моркови: история, полезные свойства, влияние на здоровье
04 апреля 2024, 10:42

Фото: iStock/Valeriia Mitriakova

День моркови традиционно отмечается во всём мире 4 апреля. Расскажем, чем полезен этот овощ, и правда ли, что изначально он был фиолетовым.
Морковь входит в десятку экономически важных овощей. Она используется при приготовлении продуктов питания, начиная от первых блюд и заканчивая десертами. Также этот овощ имеет важное значение в медицине, поскольку богат витаминами, минералами и природными антиоксидантами, позволяющими поддерживать здоровье.

В моркови содержатся витамины Е, С, К, В3, В4, В5, а также каротин, кальций, натрий, фосфор, калий и магний, положительно влияющие на иммунитет, зрение и кожу, рассказали «Радио 1» в Химкинской областной больнице.

Интересный факт: морковь обрела привычный оранжевый цвет лишь в конце XVI века, благодаря голландским селекционерам. Изначально корнеплод имел фиолетовую окраску, иногда встречались сорта белого и жёлтого цветов. Считается, что оранжевый гибрид был выведен в дань уважения Оранской династии и борьбе за независимость Нидерландов.

В настоящее время цветовая палитра сортов моркови очень широка – от белого до практически чёрного. Цвет зависит от содержания природных антиоксидантов – флавоноидов. Привычная оранжевая морковь больше остальных сортов насыщена каротином.

Врачи советуют ежедневно съедать по одной морковке, чтобы улучшить зрение и состояние зубов. При этом важно вместе с ней потреблять небольшое количество жира, например, сметану, масло или сыр, чтобы каротин хорошо усвоился.

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#овощи
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#праздник
#врачи
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Загруженность дорог Московской области утром в четверг составила 4 балла
04 апреля 2024, 10:30

Фото: istockphoto / Stanislav Sablin

Дороги в Московской области утром 4 апреля загружены на 4 балла. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
4 апреля утром пробки зафиксированы на большей части автодорог из области в центр.

«Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Волоколамском, Ленинградском, Можайском, Калужском, Каширском, Киевском, Осташковском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком, Щёлковском шоссе. Также отмечено затруднение проезда автомобилей на М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры», — поделились в пресс-службе.

В министерстве рекомендуют водителям внимательнее совершать маневры и перестроения, а также не нарушать скоростной режим.

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#движение
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В Серпухове снесли ветхий дом на шесть квартир
04 апреля 2024, 10:29

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Аварийный двухэтажный жилой дом снесли на улице Дальняя в городе Серпухов, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Шлакоблочный двухэтажный дом на шесть квартир общей площадью немногим более 400 квадратных метров был построен в 1949 году. Основные элементы постройки были в плохом состоянии, частично разрушены. В 2023 году дом расселили. Жители соседних домов направили через портал «Добродел» запрос на снос аварийной постройки. В настоящее время работы по демонтажу дома завершены, участок очищен от строительного мусора», — говорится в сообщении.
В настоящее время администрация городского округа рассматривает различные варианты дальнейшего использования освобождённого земельного участка и вовлечения его в хозяйственный оборот.

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#дом
#мособлархитектура
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На Запорожской АЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий энергоснабжения
04 апреля 2024, 10:21

Фото: iStock/Wlad74

На Запорожской АЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий энергоснабжения, об этом сообщили в пресс-службе станции.
Отмечается, что отключённая линия «Феросплавная -1» имеет мощность в 330 киловатт.

Причины её отключения не сообщаются, однако, уточняется, что радиационный норм остаётся в норме.

Напомним, 14 марта Вооружённые силы Украины попытались нанести атаку на Запорожскую АЭС. Прямо рядом с забором, неподалёку от баков с дизельным топливом, ​было сброшено безоболочное взрывное устройство. К счастью, в результате этой атаки никто не пострадал, оборудование повреждено ​также не было. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#аэс
#запорожская аэс
#запорожская область
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Названы специальности с самым высоким ростом зарплат в I квартале 2024 года
Авито работа: Зарплата работников склада в 2024 году выросла в два раза
04 апреля 2024, 10:12

Фото: iStock/Diy1

В I квартале 2024 года произошёл значительный рост заработных плат у некоторых категорий специалистов.
Так, самый большой прирост наблюдается у работников склада, сообщили «Радио 1» в «Авито Работе». В частности, речь идёт о стикеровщиках, которые занимаются проведением учёта товаров путём оклеивания их стикерами или сканирования штрих-кодов. Их средний доход за I квартал текущего года вырос в два раза – с 29 929 рублей до 60 798 рублей в месяц.

Следом за ними идут сортировщики, зарплаты которых выросли почти вдвое – с 52 498 рублей до 100 971 рубля в месяц.

«Значительный рост зарплатных предложений у работников склада в России за I квартал 2024 года является важным индикатором динамичного развития сферы складской логистики и электронной торговли. Работодатели испытывают острый дефицит сотрудников и готовы привлекать кандидатов из других сфер и профессий более привлекательными заработными платами», – объяснил директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы Александр Сампетов.
Также выросли зарплаты промоутеров. По сравнению с последним кварталом прошлого года их доходы с 48 326 рублей добрались до отметки в 69 230 рублей в месяц.

Замыкает пятёрку лидеров по динамике роста зарплат специальность кладовщика. Их зарплата выросла на 22%, достигнув средних 64 642 рублей.

На финальном, десятом месте рейтинга расположились пекари, чья зарплата в текущем квартале составляет 39 254 рубля, поднявшись на 12%.

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#работа
#россия
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Подмосковных водителей предупредили об активизации диких животных
04 апреля 2024, 10:07

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

С наступлением весны дикие животные в лесах Московской области стали активнее и начали чащи выходить на дороги, об этом водителей предупредили в министерстве экологии и природопользования региона.
«Весной у многих диких животных начинается период бодрствования, кто-то ищет себе партнера, а кто-то отправляется на поиски пропитания. В это время автомобилистам особенно важно не превышать скорость и быть особенно осторожными, так как зверей зачастую можно встретить на дорогах общего пользования», — сказал глава министерства Тихон Фирсов.
Он отметил, что весной растёт число аварий с кабанами и лосями. Такие ДТП не только опасны и приводят к порче имущества, но и налагают на водителя ответственность за ущерб, причинённый охотничьим ресурсам. Причём такую ответственность водитель несёт всегда, вне зависимости от обстоятельств аварии.

Сумма ущерба за сбитого лося составляет 80 тысяч рублей, за благородного оленя — 70 тысяч, за пятнистого оленя — 60 тысяч, за косулю — 40 тысяч и за кабана — 30 тысяч рублей.

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#московская область
#подмосковье
#дтп
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В Зимбабве ввели режим бедствия из-за засухи и вредителей
04 апреля 2024, 09:57

Фото6 iStock/piyaset

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва ввёл в стране режим бедствия из-за катастрофической засухи и нашествия сельскохозяйственных вредителей. Об этом сообщается на странице главы государства в соцсети X.
«Я объявляю положение национального бедствия из-за сильной засухи и нашествия сельскохозяйственных вредителей», — цитирует его ТАСС.

Мнангагва также отметил, что власти страны мобилизуют все необходимые ресурсы, чтобы помочь пострадавшим, а также для смягчения последствий стихийного бедствия.

В рамках пресс-конференции президент Зимбабве отметил, что голодом могут столкнуться 2,7 млн жителей страны. Мнангагва добавил, что не допустит голода и планирует закупить зерно в других странах для удовлетворения потребностей населения. Он также попросил у мирового сообщества два миллиарда долларов для борьбы с засухой.

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