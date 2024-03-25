Группа «Пикник» решила не отменять концерт в Санкт-Петербурге

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Группа «Пикник» не собирается отменять предстоящее выступление в Санкт-Петербурге. Об этом передают РИА Новости.
Концерт должен состоятся в среду, 27 марта. Участники группы отметили, что мероприятие будет посвящено памяти жертв теракта в «Крокусе». Также, все полученные за билеты средства передадут пострадавшим и семьям погибших.
Напомним, что в подмосковном «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта произошел террористский акт. Неизвестные в камуфляжной форме начали стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы «Пикник». Позднее в здании случилось несколько взрывов, и начался крупный пожар.
В результате теракта, число жертв теракта в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл» возросло 137 человек, трое из них - дети. В настоящий момент на месте происшествия проходят поисковые работы.
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Напомним, что в подмосковном «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта произошел террористский акт. Неизвестные в камуфляжной форме начали стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы «Пикник». Позднее в здании случилось несколько взрывов, и начался крупный пожар.
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Дана Игумнова