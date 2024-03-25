Подмосковные спасатели провели профилактические беседы со школьниками

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» в рамках Единого дня профилактики провели беседы со школьниками из округа Солнечногорск. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Мероприятие проходило в Ложковской средней общеобразовательной школе.
Стоит добавить, что благодаря таким беседам школьники могут избежать возможных несчастных случаев.
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«Спасатели рассказали учащимся о соблюдении обязательных требований пожарной безопасности, алгоритме эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации, а также о принципах работы огнетушителя. Они обсудили со школьниками, из-за чего в быту могут возникнуть возгорания и как их избежать. Специалисты обратили внимание ребят на правильное использования зарядных устройств и напомнили об основных правилах безопасности на ледяной корке, первичных средствах спасения на воде и способах оказания первой помощи человеку, провалившемуся под лед. В конце беседы работники службы объяснили ребятам, какой номер службы спасения необходимо набрать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций», — поделился замначальника части Сергей Яшин.
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Мира Полтева