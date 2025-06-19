Турецкая компания откроет в Дмитровском округе завод электротехники

19 июня 2025, 14:54

Фото: пресс-служба правительства МО

Предприятие по выпуску электротехнического оборудования запустит турецкая компания Tbloc Elektrik Elektronik на территории индустриального парка «Ключ» в Дмитровском округе. Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ-2025 губернатор Московской области Андрей Воробьёв и гендиректор компании Али Саваш Ялчин. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.







«Tbloc Elektrik Elektronik планируют в 2026 году запустить завод по производству широкого ассортимента электротехнического оборудования (клеммных блоков, приборов автоматизации и реле). Там будут и позиции, не выпускающиеся сегодня в России», — отметил Андрей Воробьёв.

«При поддержке правительства Московской области мы оперативно проработали все вопросы и уже дали старт проекту. По окончании первого этапа строительства завода площадью 3 тысячи квадратных метров феврале-марте 2026 года с конвейера сойдет первая продукция», — сказал Али Саваш Ялчин.