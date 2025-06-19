Воробьёв: в Подмосковье работает уже 41 проект с искусственным интеллектом
Зампреду правительства – руководителю аппарата правительства России Дмитрий Григоренко представили стенд Московской области на ПМЭФ-2025. Ему также рассказали о цифровых проектах, реализуемых в Подмосковье.
«В 2022 году у нас было девять ИИ-решений. Сегодня в регионе уже 41 проект по восьми направлениям. Это здравоохранение, образование и социальная сфера, сельское хозяйство, транспорт, ЖКХ, экология, строительство и госуправление. Искусственный интеллект уже обработал свыше 4,8 млн запросов граждан, проанализировал видеопотоки с 79 тыс. камер, эффективно выявляя правонарушения и оперативно формируя задачи на устранение. Это позволяет нам контролировать чистоту во дворах, запаркованность контейнерных площадок и газонов, наружное освещение. Общий экономический эффект от внедрения ИИ-решений за четыре года превысил отметку в 2,5 млрд рублей», – рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он поблагодарить коллег из федерального правительства за поддержку этих инициатив. Глава региона также заявил, что сейчас в Подмосковье запускают интеллектуального бизнес-консультанта «Софию» на основе Яндекс GPT. Робот встречает посетителей стенда региона на ПМЭФ, рассказывает инвесторам, как открыть бизнес в Московской области, помогает подобрать меры поддержки, направляет на инвестпортал для получения субсидии.
В Подмосковье работают голосовые помощники – робот «Женя» в сфере ЖКХ, «Галина» в сфере услуг МФЦ, «Ольга» в сфере дорог и транспорта. Они буквально за секунду отвечают на звонок.
«Московская область входит в число регионов-лидеров по цифровизации в России. Это подтверждается не только количеством внедрённых сервисов, но и их эффектом для граждан. Сокращение сроков оказания госуслуг, внедрение умных систем в ЖКХ, отсутствие очередей в МФЦ – всё это доказывает, что цифровые решения улучшают качество жизни людей», – отметил Григоренко.
На стенде ему рассказали об инновационной системе мониторинга уличного освещения. Она собирает и обрабатывает данные об энергопотреблении, наличии технических неисправностей. При выявлении нарушений через чат-бот система автоматически отправляет задание на устранение проблемы. С начала года она помогла устранить свыше 7 тыс. неполадок. Время передачи обращений жителей сократилось на 35%.
Также за наружным освещением в рамках проекта «Чистая территория» следит ИИ. Нейросеть находит неработающие фонари, используя данные более 66 тыс. камер системы «Безопасный регион». Ими оснащены 7,7 тыс. подмосковных дворов. Благодаря этому уже удалось обнаружить и устранить 15 тыс. нарушений.
С прошлого года в Подмосковье камеры системы «Безопасный регион» начали контролировать запаркованность контейнерных площадок. Если машина стоит в зоне вывоза мусора больше 10 минут, ИИ фиксирует номер, и владельцу могут выписать штраф. Это помогает избежать проблем с вывозом отходов.
А с апреля по такой же схеме искусственный интеллект стал фиксировать парковку на газонах. Владельцу автомобиля, оставившему машину в неположенном месте, тоже выписывается штраф. Благодаря 256 камерам выявлено уже 105 нарушений.
Среди приоритетных проектов года – распознавание документов на региональном портале госуслуг. При заполнении онлайн-заявки пользователь прикрепляет сканы обязательных документов, которые ИИ мгновенно распознаёт и анализирует. Если какие-то документы не прошли проверку, это сразу видно заявителю, и он может тут же их исправить.
Также ИИ помогает проверять питание в школах и соцучреждениях региона. Сотрудник подгружает фото подноса с едой в мобильное приложение «Проверки Подмосковья», а ИИ распознаёт блюдо и проверяет на соответствие меню. Все выявленные нарушения фиксируются и устраняются в самый короткий срок.