Воробьёв: место Mercedes-Benz в «Есипове» может занять китайская компания

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На месте завода Mercedes-Benz в производственном комплексе «Есипове» планирует работать китайская компания Chery. Она также может заняться выпуском робототехники, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в рамках Петербургского международного экономического форума.



«Компания начала осваивать робототехнику. Это их следующее направление. Мы разговаривали о роботах, о том, когда они смогут носить, подметать. Я думаю, это интересная тема. На тех 100 гектарах, которые сегодня свободны, мы предусматриваем расширение автомобильного производства или роботов», – сказал губернатор в интервью телеканалу «Россия 24».
У немецкого автоконцерна Mercedes-Benz был завод в подмосковном «Есипове», однако он решил уйти с российского рынка. Его место готов занять крупный китайский бренд Chery.

Петербургский международный экономический форум в этом году проводится 18 по 21 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Его тема – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Она призвана отразить серьёзные перемены в системе международного сотрудничества и формирование нового глобального ландшафта в экономике и политике.

Как заявлял Воробьёв, в планах делегации Подмосковья – подписать на ПМЭФ 45 соглашений на рекордную сумму более 300 млрд рублей. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. Открытие новых предприятий позволит создать 15 тыс. рабочих мест.


Лора Луганская

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