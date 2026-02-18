Девелоперы Подмосковья развивают коммерческую инфраструктуру в ЖК

18 февраля 2026, 10:46

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В Московской области застройщики активно развивают не только жильё, но и коммерческую инфраструктуру. Так, ГК «Гранель» довела общую площадь коммерческих помещений на первых этажах своих жилых комплексов до 75 000 м². Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.





По итогам прошлого года портфель социальной и коммерческой инфраструктуры компании вырос на 30% по сравнению с 2024 годом.



В новых ЖК стало больше супермаркетов крупных торговых сетей и соцобъектов. Девелопер заключил договоры на открытие шести продуктовых магазинов сетей Пятёрочка, Дикси и Магнит, а еще — восьми аптек, среди которых Здравсити и Здесь Аптека. Кроме того, в жилых кварталах открыли 30 пунктов выдачи заказов маркетплейсов и СДЭК.



Социальная составляющая тоже выросла. По сравнению с 2024 годом число центров дополнительного образования увеличилось на 40%, медицинских учреждений — на 50%. В 2025 году операторы фитнес-клубов и студий арендовали 3 500 м².



Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области Особенно активно инфраструктуру развивают в ЖК «Новая Рига» в Красногорске и «Пехра» в Балашихе. Там фонд социальных и коммерческих помещений пополнили на 2 500 м². В комплексах открыли студии искусств и йоги, школу единоборств и детский центр.



«В 2025 году рынок стрит-ритейла в жилых комплексах продолжил смещаться в сторону форматов «у дома» и социальной инфраструктуры. Федеральные продуктовые сети, аптеки, пункты выдачи маркетплейсов сегодня стали обязательными элементами новых проектов жилых комплексов. При этом всё большую роль играют образование, медицина и спорт — категории, которые раньше считались опциональными, а сейчас формируют полноценную экосистему для жизни. Мы уделили особое внимание развитию этих категорий: число договоров с медклиниками и центрами допобразования существенно выросло, продолжилась экспансия фитнес-клубов. Рост федеральных брендов в портфеле показывает: крупные игроки готовы инвестировать в локации, где экономика проверена — есть якорные арендаторы, устойчивый трафик и долгосрочный спрос», — отмечает гендиректор УК «Аструм Недвижимость» Сергей Нюхалов.