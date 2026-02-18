Девелоперы Подмосковья развивают коммерческую инфраструктуру в ЖК
В Московской области застройщики активно развивают не только жильё, но и коммерческую инфраструктуру. Так, ГК «Гранель» довела общую площадь коммерческих помещений на первых этажах своих жилых комплексов до 75 000 м². Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.
По итогам прошлого года портфель социальной и коммерческой инфраструктуры компании вырос на 30% по сравнению с 2024 годом.
В новых ЖК стало больше супермаркетов крупных торговых сетей и соцобъектов. Девелопер заключил договоры на открытие шести продуктовых магазинов сетей Пятёрочка, Дикси и Магнит, а еще — восьми аптек, среди которых Здравсити и Здесь Аптека. Кроме того, в жилых кварталах открыли 30 пунктов выдачи заказов маркетплейсов и СДЭК.
Социальная составляющая тоже выросла. По сравнению с 2024 годом число центров дополнительного образования увеличилось на 40%, медицинских учреждений — на 50%. В 2025 году операторы фитнес-клубов и студий арендовали 3 500 м².
Особенно активно инфраструктуру развивают в ЖК «Новая Рига» в Красногорске и «Пехра» в Балашихе. Там фонд социальных и коммерческих помещений пополнили на 2 500 м². В комплексах открыли студии искусств и йоги, школу единоборств и детский центр.
«В 2025 году рынок стрит-ритейла в жилых комплексах продолжил смещаться в сторону форматов «у дома» и социальной инфраструктуры. Федеральные продуктовые сети, аптеки, пункты выдачи маркетплейсов сегодня стали обязательными элементами новых проектов жилых комплексов. При этом всё большую роль играют образование, медицина и спорт — категории, которые раньше считались опциональными, а сейчас формируют полноценную экосистему для жизни. Мы уделили особое внимание развитию этих категорий: число договоров с медклиниками и центрами допобразования существенно выросло, продолжилась экспансия фитнес-клубов. Рост федеральных брендов в портфеле показывает: крупные игроки готовы инвестировать в локации, где экономика проверена — есть якорные арендаторы, устойчивый трафик и долгосрочный спрос», — отмечает гендиректор УК «Аструм Недвижимость» Сергей Нюхалов.Сегодня с девелопером сотрудничают более 300 операторов — от федеральных сетей до индивидуальных предпринимателей.
В регионе компания ПИК, «Самолет» и ФСК строят соцобъекты в ходе комплексного развития территорий за счёт внебюджетных средств.