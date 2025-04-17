«Череп с трудом разглядеть»: Пугачева прячет последствия операции с помощью фильтров

Алла Пугачева (Фото: Instagram*/alla_orfey)
Певица Алла Пугачева прячет последствия операции по подтяжке лица с помощью ретуши и фильтров, предположила в беседе с «МК» пластический хирург Мадина Осман. По словам собеседницы, неровности проходят небыстро, учитывая возраст звезды, да и результат не всегда тот, на который рассчитывают пациенты.
«Все ее последние видео настолько отфотошоплены, что даже череп лица с трудом можно разглядеть. Скорее всего, с помощью ретуши и фильтров она прячет какие-то неровности, которые присутствуют на лице после многочисленных подтяжек», — высказалась Осман.Сегодня Пугачева обратилась к фанатам и врагам после празднования 76-летия. Примадонна поблагодарила приехавших по случаю ее дня рождения друзей, греческих музыкантов и организаторов.
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