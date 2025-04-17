«Хочет от меня дочь»: Девушка Паши Техника раскрыла подробности личной жизни с рэпером

Паша Техник (Фото: Instagram* @techniquepashalive)
Девушка рэпера Паши Техника Кристина Лекси рассказала, что до произошедшей трагедии они строили планы на будущее. Так, по словам девушки, музыкант хотел стать папой девочки. Лекси отметила, что не хотела лететь с Техником в его последнее путешествие — в Таиланд, так как они поругались из-за тяги рэпера к запрещённым веществам.
Напомним, что рэпер умер 5 апреля в одной из больниц Таиланда. Официальная версия смерти — лёгочная инфекция. Одиннадцатого апреля в московском храме Петра и Павла в Лефортово прошли похороны Паши Техника. Поклонники начали собираться у храма за час до начала мероприятия, и за некоторое время их число перевалило за несколько тысяч.
Читайте также:
«Лучше быть честной эскортницей»: последняя возлюбленная Паши Техника заявила, что его экс-жена сама продала свои интимные фото
«Там все как он хотел»: сын Никаса Сафронова рассказал о предсмертной просьбе Паши Техника
«Мы остались без Паши Техника»: экс-супруге Гуфа жаль, что она не приехала проститься с рэпером
«Я поняла, что не отпущу его одного. По дороге в Таиланд мы обсуждали наше будущее. Паша сказал, что хочет от меня дочь. Мы даже спорили о том, какое имя бы ей дали», — цитирует слова Кристины издание Super.По её словам, сначала на отдыхе всё было хорошо, пока Техник снова не сорвался — это произошло за три дня до его госпитализации. Паша, как утверждает Кристина, втайне от неё приобрёл наркотики у дилера и начал употреблять, игнорируя все просьбы девушки.
Напомним, что рэпер умер 5 апреля в одной из больниц Таиланда. Официальная версия смерти — лёгочная инфекция. Одиннадцатого апреля в московском храме Петра и Павла в Лефортово прошли похороны Паши Техника. Поклонники начали собираться у храма за час до начала мероприятия, и за некоторое время их число перевалило за несколько тысяч.
Читайте также:
«Лучше быть честной эскортницей»: последняя возлюбленная Паши Техника заявила, что его экс-жена сама продала свои интимные фото
«Там все как он хотел»: сын Никаса Сафронова рассказал о предсмертной просьбе Паши Техника
«Мы остались без Паши Техника»: экс-супруге Гуфа жаль, что она не приехала проститься с рэпером
Анастасия Чубина