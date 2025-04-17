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«Меня тоже били и насиловали»: Олеся Малибу опровергла слух о согласии Ковальчук на издевательство за деньги в Дубай

Модель Малибу: Мария Ковальчук не могла согласиться на издевательства в Дубай
Мария Ковальчук (Фото: Instagram*/ae3marylu)

Мария Ковальчук (Фото: Instagram*/ae3marylu)

История модели-эскортницы Марии Ковальчук, найденной с многочисленными травмами на обочине дороги в Дубае, повергла в шок общество. Ходят слухи, что девушка добровольно согласилась на эту звездную вечеринку. А родственники Ковальчук предполагают, что она могла попасть в сексуальное рабство.
Модель, бывшая участница «Дома-2», звезда эротических журналов Олеся Малибу в беседе с «Радио 1» заявила, что слухи про Марию Ковальчук, добровольно согласившуюся на зверскую дубайскую вечеринку, где ее покалечили, являются провокацией женоненавистников.

«Это те, кто пропагандируют, что есть женщины-тарелочницы, что они шлюхи, шкуры — в соцсетях такие тренды создают. Всячески унижают женщин, будто им там зубы выбили, в рот покакали и пописали. Но на такое же невозможно добровольно согласиться», — прокомментировала модель.

По ее словам, Мария Ковальчук могла заработать деньги за обычный секс, а не за издевательства.

«Она красивая девушка, зачем ей это надо? Это просто нелогично. Согласиться на такие издевательства — это какая-то шизофрения или наркомания. А садисты есть, конечно, им нравится унижать и издеваться над женщинами. Только эскортницы сами знают, куда идут. Сколько раз меня били, насиловали, издевались», — поделилась Малибу.

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«Череп с трудом разглядеть»: Пугачева прячет последствия операции с помощью фильтров
«МК»: Пугачева прячет последствия операции с помощью фильтров и ретуши
17 апреля 2025, 18:18

Алла Пугачева (Фото: Instagram*/alla_orfey)

Певица Алла Пугачева прячет последствия операции по подтяжке лица с помощью ретуши и фильтров, предположила в беседе с «МК» пластический хирург Мадина Осман. По словам собеседницы, неровности проходят небыстро, учитывая возраст звезды, да и результат не всегда тот, на который рассчитывают пациенты.
«Все ее последние видео настолько отфотошоплены, что даже череп лица с трудом можно разглядеть. Скорее всего, с помощью ретуши и фильтров она прячет какие-то неровности, которые присутствуют на лице после многочисленных подтяжек», — высказалась Осман.
Сегодня Пугачева обратилась к фанатам и врагам после празднования 76-летия. Примадонна поблагодарила приехавших по случаю ее дня рождения друзей, греческих музыкантов и организаторов.

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*Запрещен в РФ
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Катя Гордон опровергла слухи о долге мужа Леры Кудрявцевой
17 апреля 2025, 18:15

Катя Гордон (Фото: ВКонтаке @katyagordon)

Сегодня в СМИ появилась информация, что супруг телеведущей Леры Кудрявцевой, хоккеист Игорь Макаров, задолжал налоговой службе более двух миллионов рублей. Однако юрист и близкая подруга Леры, Катя Гордон, выступила с официальным опровержением этой новости. Об этом пишет «‎StarHit».
«Никаких задолженностей у хоккеиста Макарова нет и не было. Мы передали соответствующие подтверждения изданию и просим своевременно опубликовать информацию, что это является ошибкой, поскольку СМИ подхватили эту "новость"», — заявила Гордон.

Она уточнила, что у Игоря Макарова никогда не было торговой компании, а налоги за него, как и за всех действующих спортсменов, выплачивает его работодатель.

«Ни у ФНС, ни у приставов к Игорю вопросов нет. Его задолженность даже по коммунальным услугам равна нулю», — добавила юрист.

Гордон также предположила, что речь может идти о другом хоккеисте с фамилией Макаров из Казани, которому желают удачи в разрешении его проблем. Стоит отметить, что в это непростое время Лера Кудрявцева также столкнулась с личными трудностями. Она призналась, что у нее снова возникли проблемы с супругом, однако не стала вдаваться в подробности ситуации.

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«Лежала, как царица»: звезда фильма «Обыкновенное чудо» о похоронах экс-жены Ефремова
Васильева рассказала, что Добровольская лежала, как царица на похоронах
17 апреля 2025, 17:54

Евгения Добровольская (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Актриса Екатерина Васильева тайно приезжала на похороны своей крестницы Евгении Добровольской, которая скончалась 10 января. Подробностями звезда «Обыкновенного чуда» поделилась с телеведущим Андреем Малаховым.
«Ее отпевал наш общий духовный отец. Лежала Женя, конечно, как царица. А Мишу Ефремова на похороны не отпустили. Жаль его. Я Мишку очень люблю и очень жалею. Он хороший человек, добрый. Чтобы там мне в ответ с другой стороны экрана не говорили. Но Господь его спасает такими страданиями. Миша очень болеет…» — сказала Васильева.

Екатерина Сергеевна подчеркнула, что новость о смерти Добровольской стала для нее эмоциональным ударом. Женщина отметила, что разговаривала с крестницей по несколько раз в день на протяжении двух лет. Собеседница резюмировала, что Добровольская «претерпела страдания». Вместе с тем Васильева верит, что артистка обрела покой.

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#шоу-бизнес
#михаил ефремов
#семья
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«Хочет от меня дочь»: Девушка Паши Техника раскрыла подробности личной жизни с рэпером
Кристина Лекси заявила, что она и Паша Техник спорили об имени их будущей дочери
17 апреля 2025, 17:52

Паша Техник (Фото: Instagram* @techniquepashalive)

Девушка рэпера Паши Техника Кристина Лекси рассказала, что до произошедшей трагедии они строили планы на будущее. Так, по словам девушки, музыкант хотел стать папой девочки. Лекси отметила, что не хотела лететь с Техником в его последнее путешествие — в Таиланд, так как они поругались из-за тяги рэпера к запрещённым веществам.
«Я поняла, что не отпущу его одного. По дороге в Таиланд мы обсуждали наше будущее. Паша сказал, что хочет от меня дочь. Мы даже спорили о том, какое имя бы ей дали», — цитирует слова Кристины издание Super.
По её словам, сначала на отдыхе всё было хорошо, пока Техник снова не сорвался — это произошло за три дня до его госпитализации. Паша, как утверждает Кристина, втайне от неё приобрёл наркотики у дилера и начал употреблять, игнорируя все просьбы девушки.

Напомним, что рэпер умер 5 апреля в одной из больниц Таиланда. Официальная версия смерти — лёгочная инфекция. Одиннадцатого апреля в московском храме Петра и Павла в Лефортово прошли похороны Паши Техника. Поклонники начали собираться у храма за час до начала мероприятия, и за некоторое время их число перевалило за несколько тысяч.

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#девушка
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«Со мной это сделали и не заплатили»: Звезда эротики Олеся Малибу раскрыла правду об эскорте на вечеринках с шейхами
Модель Малибу: на дубайских вечеринках шейхи насилуют и издеваются
17 апреля 2025, 17:23

Олеся Малибу (Фото: telegram @monashkao)

Современные социальные сети создали новый образ кумиров для молодежи, среди которых модели и эскортницы занимают особое место.
Модель, бывшая участница «Дома-2», звезда эротических журналов Олеся Малибу в беседе с «Радио 1» заявила, что девушка, устраивающаяся в эскорт, должна изначально понимать, на что она идет.

«Я в 16 лет начала встречаться с мужчинами, в борделе работать. И я всю ответственность взяла на себя. Я понимала, что меня никто не спасет. Я должна защищать сама себя исключительно. И тоже попадала на неадекватных клиентов, которые творили ужасные вещи со мной», — поделилась собеседница.

По ее словам, красивые фотографии с вечеринок, где игристое льется рекой вместе с комплиментами и деньгами — только картинки.

«Надо адекватно понимать, что есть картинка отгламуренная, а где реальная жизнь. Иногда на таких вечеринках шейхам секс не нужен, им нужны красивые девушки-модели, которые поговорят на английском языке и составят компанию на вечер. Но это единичные случаи, куда попадают только избранные. В основном секс на потоке. Сколько раз я попадала в ситуации, где меня били, насиловали, издевались, а я просто приехала, и со мной это сделали и не заплатили даже», — призналась Малибу.

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#звёзды
#шоу
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