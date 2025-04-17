«Меня тоже били и насиловали»: Олеся Малибу опровергла слух о согласии Ковальчук на издевательство за деньги в Дубай

Певица Алла Пугачева прячет последствия операции по подтяжке лица с помощью ретуши и фильтров, предположила в беседе с «МК» пластический хирург Мадина Осман. По словам собеседницы, неровности проходят небыстро, учитывая возраст звезды, да и результат не всегда тот, на который рассчитывают пациенты.