«Меня тоже били и насиловали»: Олеся Малибу опровергла слух о согласии Ковальчук на издевательство за деньги в Дубай

Мария Ковальчук (Фото: Instagram*/ae3marylu)
История модели-эскортницы Марии Ковальчук, найденной с многочисленными травмами на обочине дороги в Дубае, повергла в шок общество. Ходят слухи, что девушка добровольно согласилась на эту звездную вечеринку. А родственники Ковальчук предполагают, что она могла попасть в сексуальное рабство.
Модель, бывшая участница «Дома-2», звезда эротических журналов Олеся Малибу в беседе с «Радио 1» заявила, что слухи про Марию Ковальчук, добровольно согласившуюся на зверскую дубайскую вечеринку, где ее покалечили, являются провокацией женоненавистников.
По ее словам, Мария Ковальчук могла заработать деньги за обычный секс, а не за издевательства.
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«Это те, кто пропагандируют, что есть женщины-тарелочницы, что они шлюхи, шкуры — в соцсетях такие тренды создают. Всячески унижают женщин, будто им там зубы выбили, в рот покакали и пописали. Но на такое же невозможно добровольно согласиться», — прокомментировала модель.
По ее словам, Мария Ковальчук могла заработать деньги за обычный секс, а не за издевательства.
«Она красивая девушка, зачем ей это надо? Это просто нелогично. Согласиться на такие издевательства — это какая-то шизофрения или наркомания. А садисты есть, конечно, им нравится унижать и издеваться над женщинами. Только эскортницы сами знают, куда идут. Сколько раз меня били, насиловали, издевались», — поделилась Малибу.
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Анастасия Панченко