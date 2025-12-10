Груш: Трампу докладывали о существовании инопланетян на Земле

10 декабря 2025, 09:30

Фото: iStock/ursatii

Бывший сотрудник американских спецслужб Дэвид Груш заявил, что президенту США Дональду Трампу докладывали о существовании инопланетян и гибридов, появившихся в результате скрещивания с людьми. По его словам, глава страны получал секретные отчёты о найденных НЛО и биоматериалах.