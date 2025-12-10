Груш: Трампу докладывали о существовании инопланетян на Земле
Бывший сотрудник американских спецслужб Дэвид Груш заявил, что президенту США Дональду Трампу докладывали о существовании инопланетян и гибридов, появившихся в результате скрещивания с людьми. По его словам, глава страны получал секретные отчёты о найденных НЛО и биоматериалах.
Груш, работающий советником Целевой группы Конгресса по неопознанным аномальным явлениям, рассказал Daily Mail, что Трампа регулярно информировали о крушениях «инопланетных аппаратов» и останках существ, якобы обнаруженных на месте падений. Он утверждает, что подобные сведения поступали в Белый дом ещё во время его первого президентского срока.
По словам Груша, бывший президент обладает информацией о нескольких внеземных расах и о якобы существующих гибридных существах, созданных в результате контактов с людьми. Источник считает, что публикация этих данных способна сделать Трампа «самым влиятельным человеком в мире».
