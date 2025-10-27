У побережья США зафиксировали тысячи неопознанных подводных объектов
У побережья США за два месяца зафиксировали тысячи неопознанных подводных объектов. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на данные приложения Enigma.
По информации издания, с августа 2025 года в радиусе 16 километров от береговой линии США зарегистрировали более девяти тысяч подобных случаев. Наибольшее число сообщений поступило из Калифорнии (389) и Флориды (306) — штатов с самой протяженной береговой линией.
Приложения Enigma собирает и анализирует наблюдения за НЛО и другими аномальными явлениями. За все время работы его создатели смогли получить информацию о 30 тысячах неопознанных объектов.
