Певица Катя Лель призналась, что часто видит инопланетян в Москве
Певица Катя Лель рассказала, что снова наблюдала НЛО в небе над Москвой. Об этом звезда поведала в беседе с Общественной Службой Новостей.
Артистка уверена, что за ней следят её «друзья-пришельцы».
«Я давно привыкла, что они рядом. Скажу так: они мои покровители в некоторой степени, вы можете смеяться над этим и глумиться, сколько вашей душе угодно. Это ваше дело, но те, кто себе позволял как-либо издеваться над моими рассказами, сильно наказывались», — заявила Лель.Исполнительница хита «Мой мармеладный» отметила, что уже не впервые замечает инопланетян над столицей. Артистка добавила, что ей и членам её семьи «посчастливилось поговорить» с ними, однако раскрывать все подробности певица пока не готова. По её словам, она поделится своими знаниями, «когда придёт время».