Певица Катя Лель призналась, что часто видит инопланетян в Москве

27 октября 2025, 19:05

Катя Лель (фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Певица Катя Лель рассказала, что снова наблюдала НЛО в небе над Москвой. Об этом звезда поведала в беседе с Общественной Службой Новостей.





Артистка уверена, что за ней следят её «друзья-пришельцы».





«Я давно привыкла, что они рядом. Скажу так: они мои покровители в некоторой степени, вы можете смеяться над этим и глумиться, сколько вашей душе угодно. Это ваше дело, но те, кто себе позволял как-либо издеваться над моими рассказами, сильно наказывались», — заявила Лель.