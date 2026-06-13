Грузчики стали самыми востребованными сотрудниками для подработки в Новосибирске

13 июня 2026, 14:16

Фото: iStock/1933bkk

В Новосибирской области текущей весной спрос на грузчиков увеличился в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Подработка».





Так, бизнес больше всего нуждался в грузчиках, администраторах и кассирах. Больше всего денег предлагают водителям-экспедиторам — порядка 85 тысяч рублей в месяц за частичную занятость. Водителям грузовиков платили около 65 тысяч. На третьем месте оказались повара, которым предлагали в среднем 42 751 рубль в месяц, пишет Om1 Новосибирск.



По словам старшего директора сервиса временной занятости «Авито Подработка» Дмитрия Королева, исполнители традиционно сохраняют высокий интерес к подработке.





«Высокий уровень вознаграждений в строительстве и логистике характерен для весеннего сезона и отражает устойчивый спрос на исполнителей в сферах, где занятость традиционно носит сезонный характер по всей России», — отметил Королев.