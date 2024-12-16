Грузовики «КамАЗ» начали продавать на маркетплейсе Ozon

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«КамАЗ» начал продавать грузовики на маркетплейсе Ozon. Об этом сообщается в Telegram-канале автозавода.
Пресс-служба завода написала о разрушении стереотипа о том, что покупка грузовика – это сложный и недоступный процесс. Теперь приобрести седельный тягач можно прямо через популярный интернет-магазин Ozon.
На странице продавца Kamaz Market представлен грузовик «КамАЗ» с компактной кабиной и одним спальным местом. Машина будет доставлена за два дня, а её стоимость составляет 8,35 миллиона рублей.
Также отмечается, что тягач оснащён турбодизелем мощностью 400 люсю, отвечающим нормам токсичности выхлопа «Евро-5» и пружинной подвеской кабины. Кроме того, в машине представлен многофункциональный руль и медиасистема.
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На странице продавца Kamaz Market представлен грузовик «КамАЗ» с компактной кабиной и одним спальным местом. Машина будет доставлена за два дня, а её стоимость составляет 8,35 миллиона рублей.
Также отмечается, что тягач оснащён турбодизелем мощностью 400 люсю, отвечающим нормам токсичности выхлопа «Евро-5» и пружинной подвеской кабины. Кроме того, в машине представлен многофункциональный руль и медиасистема.
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Анастасия Чинкова