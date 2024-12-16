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Грузовики «КамАЗ» начали продавать на маркетплейсе Ozon

Фото: iStock/DarthArt

Фото: iStock/DarthArt

«КамАЗ» начал продавать грузовики на маркетплейсе Ozon. Об этом сообщается в Telegram-канале автозавода.
Пресс-служба завода написала о разрушении стереотипа о том, что покупка грузовика – это сложный и недоступный процесс. Теперь приобрести седельный тягач можно прямо через популярный интернет-магазин Ozon.

На странице продавца Kamaz Market представлен грузовик «КамАЗ» с компактной кабиной и одним спальным местом. Машина будет доставлена за два дня, а её стоимость составляет 8,35 миллиона рублей.



Также отмечается, что тягач оснащён турбодизелем мощностью 400 люсю, отвечающим нормам токсичности выхлопа «Евро-5» и пружинной подвеской кабины. Кроме того, в машине представлен многофункциональный руль и медиасистема.

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#россия
С 1 января в России вырастут цены на крепкий алкоголь
16 декабря 2024, 19:29

Фото: istockphoto/Vicky Gosselin

Министерство финансов РФ утвердило минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк. Самая дешёвая бутылка «беленькой» ёмкостью 0,5 литра с 1 января 2025 года будет стоить 349 рублей.
Это на 50 рублей дороже, чем было ранее. Соответствующий приказ ведомства размещён на официальном портале публикации правовых актов. Согласно документу, минимальная розничная цена на коньяк составит 651 рубль за поллитровую бутылку (прежде — 556 рублей).

Также вырастет и минимальная стоимость на бренди и прочий крепкий алкоголь, произведенный из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов (кроме самого коньяка). За бутылку такого напитка придётся заплатить по меньшей мере 472 рубля за бутылку ёмкостью 0,5 литра.

Минфин объясняет необходимость повышения цены ростом инфляции, повышение ставок акциза на крепкий алкоголь, а также существенным увеличением расходов производителей на его изготовление.

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Святая великомученица Варвара: молитва, храмы, икона и день памяти
16 декабря 2024, 19:17

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Православная церковь отмечает день памяти святой Варвары 17 декабря. Перед своей мученической смертью она попросила у Господа дар спасать всех, кто будет вспоминать её и её страдания, от болезней и внезапной смерти.
В материале «Радио 1» расскажем, кем была святая Варвара, какие молитвы ей возносят и о чем её просят.

Когда день памяти Святой великомученицы Варвары

День памяти Святой великомученицы Варвары отмечается 17 декабря по новому стилю (4 декабря по старому стилю). Этот день является важным событием для православных христиан, которые чтут ее подвиг и обращаются к ней с молитвами.

Кто такая великомученица Варвара

Великомученица Варвара является одной из самых почитаемых святых женщин. Святая подверглась гонениям со стороны своего отца за то, что исповедовала христианство.

Иконы Святой Варвары

Согласно преданию, перед своей казнью великомученица Варвара молила Бога о том, чтобы избавлять от внезапной смерти всех, кто обращается к ней с молитвой. Поэтому на иконе она изображена с Чашей для Причастия, которая символизирует мирную кончину через приобщение к Святым Христовым Тайнам.

Красные одежды, в которых она изображена, указывают на её знатное происхождение и мученический подвиг. Свиток в левой руке символизирует учение. Варвара почитается как святая в Православной, Католической, Коптской, Армянской и Англиканской церквях. В Католической церкви она входит в число четырнадцати святых помощников.

Житие Святой великомученицы Варвары

В III веке, в солнечном городе Илиополе Финикийском, жила прекрасная девушка по имени Варвара. Её отец, Диоскур, аристократ, обладавший властью и богатством, был одержим идеей защитить её от мира, который мог бы затмить её красоту. Он заточил Варвару в высокую башню, скрыв её от посторонних глаз, как драгоценный камень в замке. Но даже стены не могли сдержать её стремление к познанию. Из окон своей заточенной жизни она любовно наблюдала за миром, который открывался ей, а в сердце её зарождалась вера в Единого Создателя.

Когда пришло время, отец, желая устроить её судьбу, разрешил ей выйти из башни. Варвара встретила христиан. Их слова заполнили её душу светом, она приняла крещение, обретя истинную веру. Но радость её была недолгой: когда отец-язычник узнал о выборе дочери, его сердце наполнилось яростью. Он отвёл Варвару к правителю города Мартиану, требуя от неё отречения от христианства.

Варвара стояла перед лицом власти с непоколебимой решимостью. Её пытали жестоко: бичевали воловьими жилами, раны её терзали власяницей, а пламя пыталось запугать её дух. Но ни боль, ни страх не смогли поколебать её веру. В конце концов, правитель передал право на суд над дочерью её собственному отцу. В безумии своей ярости Диоскур согласился стать палачом для Варвары и с холодным сердцем обезглавил дочку.

Но справедливость не оставила этот мир без наказания. Сразу же после этого ужасного поступка молния сразила обоих — и Диоскура, и правителя Мартиана — унося их души в небытие.

Среди тех, кто наблюдал за мучениями святой Варвары, была святая Иулиания. Она не могла оставаться в стороне и открыто провозгласила свою веру во время пыток. За это она разделила с Варварой судьбу мученицы.

О чем молятся Святой великомученице Варвары

В молитве верующий обращается к святой великомученице Варваре с просьбой не покинуть этот мир без покаяния и причащения Святых Христовых Таин. Молящийся признает свою слабость и искренне раскаивается, прося святую о заступничестве перед Богом и помощи в духовной борьбе.

Фото: iStock/SonerCdem

В молитве содержится просьба о чистоте сердца, укреплении в добрых делах и защите от зла. Также выражается вера в силу молитвы святой Варвары и надежда на божественное милосердие. Эта молитва отражает глубокую преданность и стремление к духовному очищению.

Молитва великомученице Варвары

«К тебе, яко ко истинному скораго исцеления и многочуднаго врачевания источнику, святая дево Варваро великомученице, аз немощный прибегаю и к твоим святым мощам усердно припадая, молюся: виждь раны греховныя и всетелесную язву, виждь неможение души моея, и сие, обычным твоим милосердием и благостию понуждаема, исцелити потщися. Вонми гласу моления моего, не призри от окаяннаго ми сердца приносимое стенание, и вопль мой услыши, яко ты еси мое прибежище. Святую, единосущную и неразделимую Троицу, юже треми окнами в бане отеческой созданными изобразила еси, о мне грешнем и нетерпеливом рабе твоем моли, да помилует мя ныне и в день смерти моея. Поклонися Отцу Небесному: да мя, всеми грехми преклоненнаго и низу поверженнаго, воздвигнет на славословие Свое, и устроит мя всегда горе имети сердце, горняя мудрствовати, а не земная. Умоли Христа Сына Божия, иже молитву твою страдальческую в темнице услыша, да мя лениваго к молитвам, и во унынии мнози, аки в темнице седяща, к скорому течению путем заповедей Божиих наставит и подаст непрестанно молитися усердное хотение. Призови и Духа Святаго, чистоты неизнуряемаго Источника, в подвизе страдальческом тя, чистую деву, укрепляющего и от стыда крылома Своими защищающаго, яко да и мне студному и нечистому, сердце чисто созиждет и дух прав обновит во утробе моей: паче же да призовет ми и подаст усердно подвизатися в житии чистом и укрепит мя на творение благих дел. Верую, яко вся сия можеши мне, о святая великомученице Варваро, у Пресвятыя Троицы исходатайствовати: и аще восхощеши, сильна еси помощи мне, яко прославившая Бога во удесех твоих страдальческих. И вем, дево святая, яко ничтоже тебе невозможно, токмо аще не презриши слез и воздыхания моего: сего ради к честней святых мощей твоих чудотворных раце припадаю и тебе, на небеси душею пребывающей, поклоняяся, дерзаю молитвенно глаголати: да будут уши твои внемлюще гласу молитвы моея. Многострадальное твое тело да уврачует многия души и тела моего страсти. Глава твоя, мечу преклоненная, да даст главе моей воду чистительную грехов. Власи твои, немилостивно торганнии, да привяжут мя к любви Божией. Устне твои честнии да заградят уста моя от празднословия и отверзут всегда возвещати хвалу Господню. Очи твои, видящие свет троический, да узрят и мое во благих желание, яко да бых и аз отвращал очи мои, еже не видети суеты, но всегда взирал на блаженство небесное. Рука твоя отсечена да удостоит мя всегда воздевати руце к Вышнему и несплетати ими льщения. Сосца твоя, нещадно урезанная, да будут ми столп от лица вражия крепкий. Нози твои, скорошествующии со светлою свещею в чертог Божий к Жениху Небесному, да сотворят, яко да и аз ногама моима шествую ко всякому делу благу: да будет светильник ногама моима шествую ко всякому делу благу: да будет светильник ногама моима закон Господень и свет стезям моим. Раны твоя от ран греховных да свободят мя. Кровь твоя, многократне в мучении проливаемая, да очистит душу и тело мое от всякия скверны. Смерть твоя да не даст ми без исповедания и покаяния умрети: ибо аще в коем благодетельстве прославляема еси, но в сем наипаче, яко всяк, имеяй надежду на тя и выну в помощь призываяй тя, от наглыя избежит смерти, от неяже и мене окаяннаго избави, дево чистая, великомученице Варваро, и всемощными твоими молитвами удостой мя одесную Христа Сына Божия стати и слышати глас глаголющий: “благий рабе и верный, вниди в радость Господа твоего. Аминь», — молитва великомученице Варваре Илиопольской.

Храмы Святой великомученицы Варвары

Икона Великомученицы святой Варвары занимает важное место в православной традиции, её можно встретить во многих храмах. Однако среди церквей, посвященных этой святой, есть такие, которые выполняют не только духовную функцию, но и активно участвуют в жизни общества.

Одним из таких храмов является Храм Ильи Муромца и Святой Варвары, который функционирует как воскресная школа и ведет активную работу с военными. При храме действует военно-патриотический клуб «Илия Муромец», где проводятся занятия по военно-патриотической подготовке и духовному воспитанию. Курсанты клуба также принимают участие в раскопках на местах боев Великой Отечественной войны, помогая установить личности бойцов и сообщая об этом их семьям.

Храм на Варварке в Москве, построенный Алевизом Новым в XVI веке, имеет богатую историю. На этом месте существовала церковь с XIV века, и некоторое время в ней хранилась часть перста святой Варвары.

Церковь святой Варвары в Плесе, расположенная у подножия знаменитой горы Левитана, начала строиться в 1702 году. Этот храм стал символом региона и упоминается в произведениях искусства.

Среди католических храмов, посвященных святой Варваре, стоит отметить несколько значительных объектов. Собор в Витебске (Беларусь) — это красивая католическая базилика с богатой историей. Капелла Санта-Барбара в Риме также привлекает внимание своей архитектурой и историческим значением.

Церковь святой Барбары в Замостье (Беларусь), построенная в XVII веке, сочетает элементы ренессанса и раннего барокко. В конце XIX века храм был передан православной церкви, а в советские годы использовался как административное здание. В конце XX века он был возвращен католической церкви и после реставрации вновь открылся для прихожан.

Костел Святой Варвары в Гданьске представляет собой позднеготическое здание протестантской церкви. Уникальным архитектурным объектом является готический собор на Кутной Горе в Чехии, строительство которого длилось три века. Это здание, обладающее выдающейся архитектурой и историей, сейчас входит в список Всемирного наследия Юнеско.

Таким образом, храмы святой Варвары не только служат местом поклонения, но и активно участвуют в культурной и социальной жизни своих сообществ.

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#храм
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Каширские школьники посетили Международный Кремлёвский бал
16 декабря 2024, 18:49

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Школьники из городского округа Кашира приняли участие в IX Международном Кремлёвском благотворительном кадетском бале.
Муниципалитет представляли восьмиклассники школы с углублённым изучением отдельных предметов №7 Максим Никитин и Марина Московская, сообщили в пресс-службе администрации.
«Гостями бала стали 2,5 тыс. представителей российской молодежи из 1053 образовательных учреждений всех регионов, а также 35 иностранных государств. Праздник был посвящён Дню Героев Отечества, героям СВО и Году семьи», – отметили в пресс-службе.
Там добавили, что каширские кадеты были удостоены чести побывать на мероприятии за успехи в учёбе и спорте. Все они прошли предварительный отбор.

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#кашира
#школьники
#бал
#москва
#новый год
#подмосковье
#московская область
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Для жителей Подмосковья организуют новогодние ёлки во дворах
16 декабря 2024, 18:37

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Во многих дворах Московской области пройдут новогодние представления и гуляния. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«В регионе есть управляющие организации, которые, помимо уборки общественных пространств и украшения входных групп, проводят представления для детей и взрослых во дворах. Так, одна из управляющих компаний Пушкинского городского округа организует для всех желающих ёлку под названием «Новый год удава» прямо во дворе. В программе – выступления артистов Пушкинского музыкально-драматического театра; ростовые куклы, Дед Мороз и Снегурочка; горячий чай и сладкие угощения», – отметили в ведомстве.
Мероприятия пройдут по следующим адресам: 21 декабря в 11:00 – Ярославское шоссе, д. 192; 21 декабря в 13:00 – ул. Серебрянка, д. 46; 29 декабря в 11:00 – ул. Островского, д. 22; 29 декабря в 14:00 – пос. Нагорное, д. 44.

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#минчистоты
#подмосковье
#московская область
#ёлка
#новый год
#жители
#пушкинский округ
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Половина россиян потратит на подарки к Новому году от 1000 до 5000 рублей
16 декабря 2024, 18:24

Фото: iStock/aaalll

Половина россиян планирует потратить на подарки к Новому году от 1000 до 5000 рублей. К таким выводам пришли аналитики финансового маркетплейса «Сравни». Около 22%, как отмечается, хотят потратить меньше 1000 рублей, а оставшиеся — от 5000 и выше.
«Наибольшее значение при выборе подарка россияне придают его полезности — так ответили 48% респондентов. Еще 30% ориентируются на предпочтения того, для кого подарок предназначен, 13% учитывают цену, а оригинальность важна для 9% человек», — отмечают специалисты, с результатами исследования которых ознакомились в RT.
Отличным подарком к Новому году также будет посещение праздничного поезда Деда Мороза. Как сообщает «Сiбдепо», 17 декабря он прибудет в Новокузнецк. Для посетителей подготовят анимационную программу, вагон с сувенирами и «Кукольный театр». В Москву сказочный состав приедет 3 января.

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#подарок
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Синоптик назвала самую холодную ночь в Москве на этой неделе
Синоптик Поздянкова: самая холодная ночь в Москве за неделю будет 19 декабря
16 декабря 2024, 18:21

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Самая холодная ночь в Москве на этой неделе ожидается с 18 на 19 декабря. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, минимальная температура в столице составит -15 градусов, в области — до -19.
«Сложная погода будет и в пятницу, 20 числа. Ночью будет наблюдаться мокрый снег, а днем временами осадки, не исключено, что они будут преимущественно в виде дождя. Минимальная температура в Москве и в регионе ночью 0…–5 градусов, дневная температура в столице положительная, порядка 2 градусов», — рассказала метеоролог в беседе с «Известиями».
В то же время далеко не во всей России такие температуры могут назвать морозами. К примеру, в Кузбасс, как пишет «Сiбдепо», на этой неделе «вернется зима» — ночью среды столбики термометров опустятся до -29 градусов, днем — поднимутся до -21.

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#зима
#снег
#температура
#лёд
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#метель
#метеоролог
#горки
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Инвестор назвал самый быстрый способ накопить крупную сумму
Инвестор Ходченков назвал криптовалюту самым быстрым способом накопления
16 декабря 2024, 18:15

Фото: iStock/Jinda Noipho

Самый быстрый и эффективный способ накопить крупную сумму — вложиться в криптовалюту, заявил инвестор, основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков. По его словам, на сегодняшний день нет других вариантов заработать деньги на крупную покупку и в короткие сроки.
«Для тех, кто предпочитает стабильный и менее рискованный способ накопления, рекомендую накопительные счета с ежедневной капитализацией процентов — простая, но надежная стратегия. Если дисциплинированно добавлять туда средства, они со временем значительно прирастают», — отметил эксперт в беседе с RuNews24.ru
Ходченков также посоветовал пользоваться виш-листами в банковских приложениях, регулярно проверять свои накопления и разбивать большие цели на промежуточные.

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#банки
#накопления
#деньги
#экономика
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Подмосковные ветеринары рассказали, как обеспечить питомцу безопасный Новый год
16 декабря 2024, 18:13

Фото: пресс-службе Минсельхозпрода МО

Новогодние украшения и угощения со стола могут навредить здоровью домашних питомцев, а шум фейерверков вызвать у них стресс. Подмосковные ветеринары напомнили хозяевам домашних животных, как обезопасить их в период праздников.
«Украшая ёлку, необходимо оставить пустыми нижние ряды. Опасность представляют гирлянды, мишура и другие украшения, которые может проглотить питомец. Если у него начались тошнота, рвота, потеря аппетита, слюнотечение, общее недомогание, нужно немедленно обратиться к ветеринару», – сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Не стоит кормить любимца едой с праздничного стола. Шоколад, блюда с майонезом и приправами, мандарины, виноград, трубчатые и рыбные кости, другие продукты могут вызвать аллергию, отравление, непроходимость и травмирование желудочно-кишечного тракта.
«Залпы фейерверков могут испугать животных, поэтому во время прогулок надо крепко держать поводок. Очень важно, чтобы четвероногий друг был чипирован и зарегистрирован. В случае пропажи при наличии чипа и регистрации контакты владельца найдут в базе при обращении в ближайшую ветклинику и оперативно свяжутся», – отметили в подмосковном Минсельхозпроде.
Если хозяин заметил ухудшение самочувствия питомца, он может записать его на приём к ветеринару на региональном портале госуслуг после авторизации и по телефону единого колл-центра: 7 (495) 668-01-25.

Также жители могут обратиться в госветклинику, обнаружив домашнее животное на улице без хозяина.

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#животные
#питомцы
#ветеринары
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#безопасность
#подмосковье
#московская область
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В Московской области установили 5 тыс. новых контейнеров для раздельного сбора
16 декабря 2024, 17:56

Фото: Минчистоты МО

В Подмосковье появилось более 5 тыс. новых контейнеров для раздельного сбора отходов. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«За восемь месяцев инфраструктура по сбору отходов региона пополнили 3 тыс. 625 контейнеров для смешанных отходов и 1 548 – для сухих. Новые контейнеры объёмом 1,1 кубометров каждый снабжены укреплёнными колёсами и удобными ручками для выкатки к мусоровозу. Баки на 30% состоят из переработанного сырья, поступающего с сортировочных конвейеров Комплекса по переработке отходов», – рассказали в министерстве.
Контейнеры установили в таких городских округах, как Люберцы, Раменский, Воскресенск, Егорьевск, Жуковский, Шатура, Солнечногорск, Химки и Клин.

Ежедневно сотрудники региональных операторов следят за состоянием ёмкостей на контейнерных площадках. Требующую ремонта тару временно переворачивают вверх дном для дальнейшего ремонта или замены.

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#подмосковье
#московская область
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