«Крепкий орешник»: на Ozon появились футболки с Путиным и ракетой «Орешник»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
На маркетплейсе Ozon появились в продаже футболки с фотографией президента России Владимира Путина и фразой «Крепкий орешник», передает РИА Новости.
Футболка с российским президентом попадается на Ozon при запросе «орешник». Ее стоимость составляет 1250 рублей. Доставить ее обещают уже 25 ноября.
При этом у этого же продавца обнаружили в продаже футболки с надписью: «Границы России нигде не заканчиваются».
Утром 21 ноября ВС Украины заявили, что Россия нанесла удар по Днепропетровску межконтинентальной баллистической ракетой. Вечером того же дня президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ испытали новейший российский ракетный комплекс «Орешник», ударив по «Южмашу». На сегодняшний день сбить такую ракету невозможно. Россияне с одобрением приняли эту новость.
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При этом у этого же продавца обнаружили в продаже футболки с надписью: «Границы России нигде не заканчиваются».
Утром 21 ноября ВС Украины заявили, что Россия нанесла удар по Днепропетровску межконтинентальной баллистической ракетой. Вечером того же дня президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ испытали новейший российский ракетный комплекс «Орешник», ударив по «Южмашу». На сегодняшний день сбить такую ракету невозможно. Россияне с одобрением приняли эту новость.
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Элина Позднякова