«Грязная бабская истерика»: Психоаналитик объяснил поведение Седаковой после заявления о разводе

Анна Седокова (Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков)
Певица Анна Седокова подтвердила, что окончательно расстается с мужем — латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Она подала на развод в мировой суд.
Известно, что до этого уже были ситуации, когда пара объявляла о расставании, но потом налаживала отношения. Однако до развода с подачей документов дошло в первый раз.
Анна рассказывает в своих социальных сетях, что после расставания с мужем перенесла отек Квинке, что ей очень сложно, что она не хочет говорить на эту тему. Однако баскетболист в своем блоге интригует намеками, что до расставания дело так и не дойдет.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что, когда конфликт между супругами доходит до апогея, мужчина начинает сопротивляться разводу «всеми своими фибрами».
Она добавила, что, по статистике, инициаторами развода в большинстве случаев являются женщины, 50% из них разводом манипулирует.
По ее словам, развод воспринимается мужчиной и женщиной совершенно по-разному.
То есть мужчина самообманом откладывает (путешествием, алкоголем) потерю старых бытовых привязанностей и тяжелых переживаний, а женщина же наоборот проживает свои агрессивные эмоции, ничего не скрывая.
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Анна рассказывает в своих социальных сетях, что после расставания с мужем перенесла отек Квинке, что ей очень сложно, что она не хочет говорить на эту тему. Однако баскетболист в своем блоге интригует намеками, что до расставания дело так и не дойдет.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что, когда конфликт между супругами доходит до апогея, мужчина начинает сопротивляться разводу «всеми своими фибрами».
«Это и физическое сопротивление, и физическое насилие, и финансовые санкции в сторону женщины — он использует всевозможные инструменты, чтобы сохранить брак. Потому что его распадающийся брак воспринимается им как собственное фиаско и поражение», — объяснила эксперт.
Она добавила, что, по статистике, инициаторами развода в большинстве случаев являются женщины, 50% из них разводом манипулирует.
«Она разводится тоже не хочет, но пытается реактивными действиями добиться желаемого результата. Через инструмент развода пытается из него выдавить какой-то поступок. Когда мужчина соглашается и не препятствует — это человеческое отчаянье», — сказала психолог.
По ее словам, развод воспринимается мужчиной и женщиной совершенно по-разному.
«Когда развод нависает, как серое грозовое облако, у мужчины включается защитная функция. Психика будто бы замораживает его эмоции, начинает дозировать их, чтобы он не умер от инфаркта, от сердечной или сосудистой катастрофы. И он начинает сам себе придумывать какие-то отговорки. Работает система избегания, и создается миф: жена-истеричка, завтра будет все хорошо. Он начинает как ребенок отгонять все плохие мысли», — высказалась Смолярчук.
То есть мужчина самообманом откладывает (путешествием, алкоголем) потерю старых бытовых привязанностей и тяжелых переживаний, а женщина же наоборот проживает свои агрессивные эмоции, ничего не скрывая.
«Женщина в это время ведет себя очень агрессивно, как раненый зверь. Она лишает мужчину нормального конструктивного диалога, потому что разговор с разъяренной женщиной превращается в обычную бабскую грязную истерику. У женщины включается говномет. Она этой истерикой добивается каких-то прежних позиций и ждет от партнера подвига», — рассказала психоаналитик.
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Анастасия Бондарева