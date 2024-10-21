«Начал изменять мне»: причины третьего развода Седоковой с молодым мужем и почему он обвинил ее в жадности

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
Седакова подала на развод
16 октября в судебном участке был зарегистрирован иск Седоковой о разводе. По действующим правилам, супругам предоставляется около месяца на примирение, прежде чем брак будет официально расторгнут.
Прежние браки Седоковой
Анна Седокова была замужем трижды. Ее первым мужем был капитан киевского клуба «Динамо» Валентин Белькевич — они состояли в браке с 2004 по 2006 годы. В этом союзе в 2004 году у пары родилась дочь Алина. В 2011 году Анна вновь вышла замуж за предпринимателя Максима Чернявского, с которым прожила два года. В этом браке в 2011 году родилась дочь Моника, которая позже переехала к отцу в США.
В 2017 году Седакова стала матерью сына Гектора от бизнесмена Артема Комарова, но официальные отношения оформлены не были. Третьим мужем Седоковой стал латвийский баскетболист Янис Тимма.
Ранее спортсмен был женат на своей давней знакомой по имени Сана Тимма. В 2016 году они зарегистрировали свои отношения, а два года спустя у них родился сын по имени Кристиан. В 2019 году пара развелась.
Знакомство Седоковой с Тиммой
История знакомства Седоковой и Тиммы началась летом 2019 года, когда певица открыла свой бар на Саввинской набережной в Москве. Среди гостей оказался Янис Тимма, который тогда играл за подмосковные «Химки». Латвиец жил в столице один, хотя формально еще не был разведён. После мероприятия Янис написал Анне в социальных сетях. Сначала она отвечала ему довольно сдержанно, но постепенно баскетболист смог завоевать ее расположение.
Разница в возрасте, составившая десять лет, не стала преградой для их чувств. Их роман развивался быстро, уже через несколько месяцев отношений они впервые появились на публике вместе. Это вызвало негативную реакцию у экс-супруги Тиммы, Саны, которая обвинила певицу в разрушении их семьи.
«Я знаю, что полгода назад ты начал изменять мне. А летом ты сказал, что хочешь спасти наш брак. Интересные новости. И заботиться в твоем понимании означает блокировать банковские карты жены, чтобы у нее не было денег. Сказать, что ей и самому важному для тебя человеку — сыну — надо съехать из нашей квартиры и жить на улице, подписать документы о разводе, чтобы ты мог быть свободным мужчиной для своей новой дамы, которая утверждает, что она не встречается с женатыми», — написала Сана в своих соцсетях.
На эти обвинения сразу же ответила бывшая солистка «ВИА Гры».
«На тот момент Янис и его бывшая жена приняли решение расстаться, о чем она заявила у себя в интервью неоднократно. И потом, желая втянуть меня в эту ситуацию и не признав какие-то свои ошибки, обратила против меня весь свой гнев», — оправдывалась Седокова в интервью Василию Конову.
Через год после знакомства Тимма и Седокова поженились.
Разрыв между Седоковой и ее супругом
Сразу после свадьбы в прессе начали активно появляться слухи о расставании пары. В 2021 году баскетболист завершил карьеру в «Химках» из-за финансовых проблем клуба и нехватки игрового времени. На протяжении года он не мог найти новое место и был вынужден полагаться на финансовую поддержку супруги. Это негативно сказалось на их отношениях.
В 2022 году певица и спортсмен оказались на разных материках: Седокова осталась в Москве с сыном, а Тимма переехал в США. Латвийцу удалось подписать контракт с командой «Лейкленд Мэджик», которая является фарм-клубом НБА. Дистанция между ними также затрудняла создание гармоничной семейной жизни. Кроме того, спортсмен стал обвинять супругу в том, что у нее в приоритете деньги, которыми она не хочет делиться.
По словам бывшей участницы «ВИА Гры», за пять лет она расставалась с Тиммой более двадцати раз. Зимой 2024 года Седокова впервые открыто обсудила трудности в их взаимоотношениях.
«Жизнь поступала с нами достаточно жестко, и в какой-то момент я просто опустила руки. И сказала «все». А он не опустил. Я не знаю, куда приведет эта история, не знаю, как будет дальше. Но когда-то Янис меня научил, что даже пять минут с любимым человеком имеют значение. И прилететь из Стамбула в единственные выходные ночью, чтобы быть вместе в этот день», — написала Седокова в соцсетях.
Спустя время она сделала заявление о расставании.
«Ну вот и все. Он улетел. Жизнь удивительная штука. И я понятия не имею, когда мы встретимся опять и в каком статусе. Я даже не знаю страну, в которой мы когда-нибудь встретимся», — заключила Анна.В сентябре 2024 года Седокова вроде бы поставила окончательную точку в отношениях и заявила о разрыве с мужем. В середине октября Тимма прибыл в Москву из Сантьяго-де-Компостелы, чтобы попытаться восстановить свои семейные отношения. Спортсмен активно старается поправить положение. В середине октября он выложил в своих социальных сетях видео с букетом цветов, под звучание песни Седоковой. Комментарий Тиммы гласил: «Она замечательная. Во всем виноват я».
Анна, в свою очередь, также поделилась фотографией, на которой она держит крупный букет красных роз. Первоначально поклонники заподозрили, что у певицы появился новый поклонник, однако вскоре выяснилось, что цветы были отправлены ей мужем. Однако, несмотря на попытки баскетболиста примириться с женой, Седокова подала на развод.
Читайте также:
«Запрыгнула на Natanа»: измена Лерчека с женатым рэпером попала в Сеть, реакция жены и оправдания певца
«Что это за баба»: Григорий Лепс впервые рассказал про связь с 18-летней Авророй Кибой, измены и развод
«Свяжу и займусь с тобой необычным сексом»: Бузова, Водонаева и другие звезды рассказали о самых нелепых свиданиях