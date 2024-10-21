Певица Анна Седокова объявила о разводе

Любовь Успенская поделилась информацией о том, что у её дочери Татьяны Плаксиной были проблемы с зависимостью от запрещённых препаратов в прошлом. Певица неоднократно отправляла свою наследницу в реабилитационные центры, чтобы помочь ей справиться с этой проблемой. Во время одного из таких визитов в клинику с Татьяной произошёл ужасный инцидент — она стала жертвой насилия. Подробности этого случая расскажет «Радио 1».