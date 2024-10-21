Певица Анна Седокова объявила о разводе

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь)
Экс-участница группы «ВИА Гра» певица Анна Седокова разводится с супругом – латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что заявление о расторжении брака Седокова подала в мировой суд в минувшую среду.
В последнее время супруги жили в разных городах, а на вопросы об отношениях с мужем Седокова отвечала лишь «всё сложно». По её словам, они расставались уже раз 20, но вновь и вновь сходились. Однако, как известно, всему приходит конец, поэтому решение о расторжении брака окончательное.
Янис, в свою очередь, писал в соцсетях, что больше не верит ни единому слову Седоковой, которая, по его словам, променяла любовь на деньги.
Седокова и Тимма поженились в 2020 году. Общих детей у пары нет.
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В последнее время супруги жили в разных городах, а на вопросы об отношениях с мужем Седокова отвечала лишь «всё сложно». По её словам, они расставались уже раз 20, но вновь и вновь сходились. Однако, как известно, всему приходит конец, поэтому решение о расторжении брака окончательное.
Янис, в свою очередь, писал в соцсетях, что больше не верит ни единому слову Седоковой, которая, по его словам, променяла любовь на деньги.
Седокова и Тимма поженились в 2020 году. Общих детей у пары нет.
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Анастасия Чинкова