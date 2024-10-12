«Люблю, когда мужчина на мне»: Седокова, Водонаева, Семенович и другие звезды рассказали об идеальном сексе

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Представители шоу-бизнеса всегда находятся под пристальным вниманием публики. Их личная жизнь становится предметом обсуждения и вызывает интерес у поклонников. Однако иногда звёзды самостоятельно делятся подробностями из интимной стороны своей жизни. «Радио 1» расскажет про пикантные предпочтения знаменитостей.
Анна СедоковаПевица часто публикует откровенные фотографии и видео со своим мужем в социальных сетях. Более того, она не против поговорить и на более личные темы. Певица даже опубликовала книгу «Искусство соблазнения».
«Я люблю, когда мужчина на мне, когда я чувствую всю тяжесть его тела. Когда он прижимает меня и защищает от всего мира. Он сверху – это мой тип», — рассказала певица.
Кроме того, в своих социальных сетях Седокова написала:
«Утренний секс — лучшая альтернатива зарядке. Он улучшает метаболизм и сжигает около пяти калорий в минуту. И девочкам на заметку: специалисты утверждают, что в среднем утренний половой акт длится дольше вечернего. Ради такого можно стать жаворонком! Мне нравится утренний секс!».
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Алёна ВодонаеваАлена Водонаева неоднократно говорила о том, что у неё был «фантастический» секс с её бывшим мужем Алексеем Малакеевым. Несмотря на то, что они расстались, они продолжали видеться и наслаждаться сексуальным обществом друг друга.
Со своим вторым мужем, диджеем Алексеем Косинусом, Алена, по её словам, практически не выходила из спальни — даже предложение руки и сердца он сделал ей обнажённым после очередного интимного момента.
Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев
Анна СеменовичАнна Семёнович заявила, что после сорока лет она испытывает большее удовольствие от интимных отношений, чем в двадцатилетнем или тридцатилетнем возрасте.
«Вот что я вам скажу: после сорока всё в этой жизни гораздо красочней и вкусней. И особенно секс! Спасибо опыту, умению и понимаю, что доставляет тебе и партнёру удовольствие», — поделилась Семенович.Она отметила, что после сорока девушки уже отрыто выражают свои желания и не стесняются говорить о них партнёру.
Фото: РИА Новости / Светлана Шевченко
Милош БиковичВ интервью с Ксенией Собчак Милош Бикович выразил мнение, что заниматься сексом без любви, руководствуясь лишь одним желанием — это проявление слабости.
«Ты занимаешься сексом, чтобы удовлетворить свои потребности: инстинкты, свои желания, похоть. Похоть — это не слабость? Это слабость, и в любом человеке она есть», — сказал актер.Бикович считает, что похоть не должна определять поведение человека и влиять на его выбор партнёра для интимной близости. В этом случае, похоть становится доминирующим фактором, что указывает на слабость.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Павел ДеревянкоГерой Деревянко в сериале «Беспринципные» Славик часто занимается сексом на экране. Эта черта объединяет актёра с его персонажем.
«Люблю секс. Часто ли он у меня? Нормально, регулярно!» — пошутил актер.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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