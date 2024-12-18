Фото: istockphoto/Ordasi Tatyjana
Огромный игрушечный перец чили задержал поезд в лондонском метро, упав на рельсы в Великобритании, пишет Jam Press.
Известно, что выигрыш на рождественской ярмарке в Гайд-парке обошелся счастливчику в 1312 рублей или десять фунтов стерлингов. Высота игрушки составляет 1,8 метра, она имеет мультяшный стиль зеленого цвета.
Кроме того, на перце присутствуют шерстяная шапка, а также красные теплые наушники. Состав не мог попасть на остановочный пункт, пока перец не убрали с путей. Обладатель нечаянно его уронил. Все произошло на платформе Marble Arch.
Перед этим сообщалось, что туриста из Ижевска спасли в Сочи. Читайте подробности в материале на сайте «Радио 1».
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Кроме того, на перце присутствуют шерстяная шапка, а также красные теплые наушники. Состав не мог попасть на остановочный пункт, пока перец не убрали с путей. Обладатель нечаянно его уронил. Все произошло на платформе Marble Arch.
Перед этим сообщалось, что туриста из Ижевска спасли в Сочи. Читайте подробности в материале на сайте «Радио 1».
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Никита Кротов