В Бийске ёлку украсили тушкой щуки

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело после того, как члены экстремистской организации заставили двух юношей извиниться за фото с флагом Российской империи в социальных сетях. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета (СК) России по Республике Башкортостан в Телеграм-канале.