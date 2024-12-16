В Бийске ёлку украсили тушкой щуки

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Новогоднюю ёлку у Дворца культуры в Бийске (Алтайский край) украсили тушкой щуки.
Как пишет «Lenta.ru» cо ссылкой на издание «Подъём», видео с елью выложили в соцсети. Помимо рыбы, на дереве высели потрёпанные мягкие игрушки и гирлянда, которую пользователи соцсетей назвали «грустной».
В сообщениях к публикации пользователи пошутили, что у местных властей хватило денег лишь на такое украшение. Однако, представитель мэрии рассказал журналистам, что рыба на новогодней ёлке появилась в результате чьей-то шутки, и вскоре своеобразный декор заменят правильными украшениями.
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«Представляешь, просто рыба! Половина рыбы. Я не знаю, для кого её подвесили, для птиц, чтобы они обгладывали», — прокомментировала автор видео.
В сообщениях к публикации пользователи пошутили, что у местных властей хватило денег лишь на такое украшение. Однако, представитель мэрии рассказал журналистам, что рыба на новогодней ёлке появилась в результате чьей-то шутки, и вскоре своеобразный декор заменят правильными украшениями.
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Анастасия Ларина