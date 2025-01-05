Guardian: 40 миллионов человек рискуют умереть от резистентности к антибиотикам

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Порядка 40 миллионов человек по всему миру рискуют умереть от резистентности к антибиотикам в течение следующих 25 лет, передало издание Guardian, ссылаясь на интервью с бывшим главным санитарным врачом Англии Салли Дэвис.
«Около миллиона человек умирают каждый год из-за распространения устойчивости к противомикробным препаратам, и эта цифра будет расти в течение следующих 25 лет. Это действительно страшно», — обратила внимание Салли Дэвис.
Издание отметило, что, по данным ученых, к 2050 году уровень смертности от устойчивости к противомикробным препаратам удвоится. Подчёркивалось, что за следующие 25 лет из-за возникнувших супербактерий умрёт практически 40 миллионов человек, причём в группе особого риска будут пожилые люди.
Салли Дэвис поделилась, что среди населения старше 70 лет смертность выросла на 80% с 1990 года, так как по мере старения людей всё больше жителей страдают хроническими заболеваниями — это делает их намного более уязвимыми перед новыми типами бактерий.
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