В России продлили особый порядок продажи заграничных лекарств

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В РФ продлевается особый режим продажи зарубежных лекарств, который должен помочь избежать дефицита и перебоев с поставками в аптеки критически важных медикаментов. Об этом говорится на сайте правительства.
Уточняется, что речь идет о возможности продажи иностранных препаратов в зарубежной упаковке с этикеткой на русском языке. Решение по каждому из них будет принимать межведомственная комиссия, в состав которой входят представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина и других ведомств.
До этого российское правительство продлило упрощенный порядок госрегистрации отдельных препаратов и медицинских изделий до конца 2027 года.
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