Невролог рассказала о влиянии солнца на серотонин

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Человеку нужно чаще бывать на солнце, поскольку солнечный свет влияет на выработку серотонина или, проще говоря, гормона радости. Об этом журналистам RT рассказала невролог Екатерина Демьяновская.
«На выработку серотонина влияет множество факторов, в том числе один из ведущих — солнечный свет. Исследования показали, что выработка серотонина зависит от яркости и продолжительности инсоляции. Зимой в нашей климатической зоне, когда солнца не хватает, синтез гормона радости может снизиться, в результате человек будет чувствовать себя разбитым, подавленным, хуже высыпаться», — сказала доктор.
Врач заключила, что человек должен быть физически активным, соблюдать режим сна, гулять в солнечную погоду, следить за питанием. Кроме того, можно воспользоваться светотерапией.
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Никита Кротов