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Губернатор Брянской области раскрыл подробности об атаке ВСУ

Богомаз: при атаке на Брянскую область ВСУ получил повреждения жилой дом
17 января 2024, 23:56
Фото: istockphoto/Standart

Фото: istockphoto/Standart

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать объекты в Суражском районе с использованием тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Он отметил, что дежурные силы противовоздушной обороны Министерства обороны России перехватили и уничтожили воздушную цель, предотвратив атаку. В результате инцидента не было пострадавших, но частично пострадал жилой дом, а также часть остекления здания промышленного предприятия.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении двух ракет «Точка-У» и перехвате трех украинских беспилотников в воздушном пространстве Брянской области.

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Хуситы заявили об атаке на американский корабль в Аденском заливе
Хуситы в Йемене заявили о второй атаке на американский корабль в Аденском заливе
18 января 2024, 00:32

Фото: iStock/Benny Winslow

Еще один американский корабль в Аденском заливе подвергся атаке, сообщил представитель движения «Ансар Алла» (хуситов) Яхья Сариа в ходе выступления на телеканале «Аль-Масира».
Эта атака стала второй после начала обстрелов хуситами позиций США и Великобритании в понедельник. Сариа заявил, что военно-морские силы Йемена применили противокорабельные ракеты по американскому кораблю в ответ на агрессивные действия в отношении территории Йемена.

Он также подчеркнул, что вооруженные силы Йемена готовы ответить на любые атаки, направленные против республики.

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Российскую школу обязали выплатить ученице компенсацию за травлю
В Свердловской области обязали школу выплатить ученице компенсацию за травлю
18 января 2024, 00:28

Фото: iStock/AntonioGuillem

Школу в Свердловской области обязали выплатить компенсацию ученице, ставшей жертвой травли со стороны своих одноклассников, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Конфликт между школьницами начался весной 2022 года, и, несмотря на обращение матери пострадавшей в полицию, уголовное дело не было возбуждено из-за возраста агрессора.

Мать девочки подала иск к родителям одноклассницы с требованием выплатить компенсацию в размере 150 тысяч рублей, однако суд отклонил ее иск.

Вместо этого суд обязал школу выплатить компенсацию в размере 40 тысяч рублей за моральный вред пострадавшей и 20 тысяч рублей ее матери. Кроме того, школе пришлось возместить судебные расходы в размере 30 тысяч рублей.

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Зеленский признал, что в мире нет достаточных ресурсов для войны с Россией
Зеленский заявил, что в мире нет достаточных ресурсов ВПК для войны Украины с РФ
17 января 2024, 23:19

Фото: сайт Кремля

Владимир Зеленский признал, что Украина не обладает достаточными ресурсами военно-промышленного комплекса (ВПК), чтобы противостоять российской армии. Об этом он заявил на пресс-конференции в Давосе, видео которой опубликовано в YouTube-канале офиса украинского лидера.
На пресс-конференции в Давосе Зеленский подчеркнул, что мировое производство артснарядов калибра 155 мм не сможет удовлетворить потребности украинской армии в военном снаряжении. Эта заявка стала откликом на комментарии министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, который подчеркнул невозможность полного покрытия потребностей в вооружении за счет внутреннего производства.

Калибр 155 миллиметров широко используется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 этого калибра. Украинские военные активно применяют их при обстрелах городов Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, Украине поставлены самоходные артиллерийские установки из Германии, Польши и Франции, также использующие снаряды 155 миллиметров.

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#зеленский
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В Башкирии открыли горячую линию для пострадавших при беспорядках
17 января 2024, 22:40

Фото: iStock/Kunakorn Rassadornyindee

Прокуратура в Башкирии открыла телефон «горячей линии» для граждан, пострадавших от акции протеста. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.
«В прокуратуре Республики Башкортостан заработала "горячая линия" по вопросам соблюдения прав граждан, пострадавших в результате массовых беспорядков в Баймакском районе», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что позвонить туда могут все граждане и сообщить о фактах нарушения при проведении акции протеста.

Звонить можно по телефону: 8 (347) 276-28-46 в рабочие дни с 09.00 до 18.00.

Напомним, беспорядки в Баймаке начались после оглашения приговора экоактивисту Фаилю Алчинову*. Его приговорили к четырём годам решения свободы.

Сотрудники Росгвардии пытались оттеснить собравшуюся толпу, однако, митингующие начали сопротивляться. В результате, между правоохранителями и протестующими начались столкновения.

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#горячая линия
#рабочие
#нарушения
#акции
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Вице-губернатор Подмосковья презентовала ИТ-разработки региона на Дне цифровизации
17 января 2024, 20:22

Фото: Артем Малюгин

На выставке «Россия» на ВДНХ состоялся День цифровизации. Об ИТ-разработках Подмосковья на стенде региона рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Отмечается, что в Московской области ИИ задействуется во многих сферах. На реализации находится более тридцати проектов с задействованием искусственного интеллекта.

По словам Каклюгиной, в Подмосковье ИИ умеет с точностью 98% определять нелегальные торговые точки, находящиеся на улицах. Для этой задачи задействуется информация с камер системы «Безопасный регион». Примечательно, что камеры данной системы используются и для контроля чистоты общественных территорий.

Отмечается, что каждый месяц ИИ осуществляет более 200 тысяч проверок. В своей презентации вице-губернатор упомянула и разработку в области спорта – контроль посещаемости спортивных объектов с использованием искусственного интеллекта. Заключительным проектом, представленный Каклюгиной, стала платформа «Моя школа». Данная цифровая платформа предназначена для педагогов, учащихся и их родителей. Она содержит в себе электронные дневник и журнал, библиотеку материалов и иные сервисы.

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В России подешевели куриные яйца
Росстат: в России подешевели куриные яйца
17 января 2024, 20:00

Фото: iStock/simpson33

В России за период с 10 по 15 января подешевели куриные яйца. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Согласно сообщению, яйца подешевели на 0,2%. Последний раз снижение стоимости на этот продукт фиксировалось в июне прошло года.
При этом в ведомстве зафиксировали подорожание огурцов и помидоров, капусты и свёклы, а также бананов. При этом в Минсельхозе пояснили, что по овощам происходит сезонный рост цен.

Мясо кур на прошлой неделе подешевело. Также наблюдается снижение стоимости свинины. Однако подорожала замороженная рыба, подсолнечное и сливочное масла.

Стоимость сахара снизилась на 0,15%, а гречки - на 0,5%. Пшеничная мука стала дороже на 0,39%, а рис с 10 по 15 января подешевел на 0,1%, однако начала года - подорожал на 0,36%.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), цены на яйца за прошлый год возросли на 61,35%. Также в ведомстве подчеркнули, что за прошлый год стоимость курятины повысилась на 27,77%.А уровень инфляции в целом составил 7,42%.

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#рост
#снижение
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Умер заслуженный артист РФ Александр Вонтов, сыгравший роль Сталина в фильме «Зоя»
Ушел из жизни заслуженный артист РФ Александр Вонтов
17 января 2024, 19:05

Фото: Stock/inga

В Санкт-Петербурге скончался заслуженный артист России Александр Вонтов, ему было 73 года. Об этом сообщили в Театре имени Комиссаржевской, где Вонтов служил с 1977 года.
«Театр им. В. Ф. Комиссаржевской с прискорбием сообщает, что сегодня ушел из жизни заслуженный работник культуры, заслуженный артист России Александр Борисович Вонтов... Яркий, строгий, остроумный Александр Борисович навсегда останется в наших сердцах», - говорится в сообщении театра.

Вонтова приняли в театр в 1977 году. Там он сыграл более 80 ролей. Также он снимался в кино. Одной из самых известных картин с его участием стал фильм «Зоя», снятый о подвиге Зои Космодемьянской. Там он сыграл роль Иосифа Сталина.

11 января в Москве скончался Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин. В ноябре 2022 года Соломин попал в больницу с инсультом и с того времени оставался под наблюдением врачей. 11 января 2024 года, на 89 году жизни, артист скончался.

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#артист
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В подмосковном Минэкологии назвали топ-3 наблюдаемых птиц декабря
17 января 2024, 19:03

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Самой распространённой и наблюдаемой в Подмосковье птицей стала большая синица. Итоги наблюдений за пернатыми за декабрь подвёл Союз охраны птиц России, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Ежегодно натуралисты отмечают в регионе множество птиц. Данные их наблюдений – важный критерий в оценке популяций пернатых, а также в выявлении новых мест обитания редких видов. По фотографиям и месту обнаружения пернатых орнитологи получают полезную информацию для научных исследований, оценивают состояние популяций, динамику их роста или падения, уточняют места обитания», – рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.
Всего было сделано 5618 наблюдений. Наибольшее количество раз наблюдались большая синица (448), лазоревка (358) и кряква (285).

Из интересных находок декабря в Минэкологии назвали встречу с синьгой в городском округе Луховицы, с орланом-белохвостом в Шатуре, с глухарём в Волоколамском городском округе.

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#московская область
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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон перенесла операцию
17 января 2024, 18:49

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

42-летней принцессе Уэльской Кейт Миддлтон провели операцию брюшной полости. Она будет восстанавливаться до конца марта.
Об этом сообщила пресс-служба Кенсингтонского дворца.

«Её Королевское Высочество принцесса Уэльская вчера была госпитализирована в лондонскую клинику для плановой операции на брюшной полости. Операция прошла успешно, и ее Высочество будет находиться в больнице от 10 до 14 дней, прежде чем вернуться домой», — сказано в сообщении, которое опубликовали в X.
Во дворце отметили, что принцесса понимает интерес, который вызовет её операция, но надеется, что общественность поймет «её желание сохранить больше нормальности для своих детей».

Данные о восстановлении принцессы будут публиковать только тогда, когда будет появляться важная информация. Кейт Миддлтон вернётся к своим обязанностям в конце марта. Сообщается, что принц Уэльский Уильям отменил несколько мероприятий, чтобы провести больше времени с женой и детьми.

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