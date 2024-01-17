Губернатор Брянской области раскрыл подробности об атаке ВСУ

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать объекты в Суражском районе с использованием тактического ракетного комплекса «Точка-У».
Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении двух ракет «Точка-У» и перехвате трех украинских беспилотников в воздушном пространстве Брянской области.
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