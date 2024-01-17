В Брянской области обезвредили три беспилотника ВСУ

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В небе над Брянской областью силами РЭБ обезврежено стразу три вражеских беспилотника. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа подавлены средствами РЭБ Министерства обороны РФ над Брянским районом», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате украинской атаки никто из местных жителей не пострадал. Также нет разрушений на земле.
Тем временем в Белгороде и Валуйках объявлена ракетная опасность. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков и призвал местных жителей укрыться в безопасных местах.
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