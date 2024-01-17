Две украинские ракеты «Точка-У» сбиты в Брянской области

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При попытке пересечения российской границы в Брянской области сбиты две украинские тактические ракеты «Точка-У». Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.
«При попытке пересечения государственной границы над Стародубским муниципальным округом системами ПВО Министерства обороны РФ сбиты две украинские тактические ракеты «Точка-У»», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
В настоящее время уточняются последствия на земле. Предварительно, при атаке украинских ракет никто из местных жителей не пострадал.
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