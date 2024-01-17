Представительство ДНР: утром при обстреле ВСУ Еленовки повредило амбулаторию

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Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины написало в телеграм-канале, что амбулатория получила повреждения и-за утреннего обстрела ВСУ поселка Еленовка в Донецкой Народной республике.
Информация о пострадавших не уточняется. Отмечается, что Еленовка попала под обстрел украинских войск в 5.10 утра. Противник выпустил 4 снаряда.
Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что украинские военные обстреляли село Сушаны в Брянской области. Пострадавших среди мирного населения нет.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова