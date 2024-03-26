Во Флориде детям запретили заводить аккаунты в соцсетях

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В американском штате Флорида детям запретили заводить аккаунты в социальных сетях. Соответствующий закон подписал губернатор штата Рон Десантис, о чем сообщается на его сайте.
Заводить аккаунты теперь запрещено местным детям до 14 лет. Подросткам 14 и 15 лет заводить аккаунты разрешено только с согласия родителей.
Губернатор объяснил свое решение тем, что соцсети наносят вред детям во многих смыслах, а принятая мера надежнее защитит детей от вредоносного контента.
Ранее Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец объяснила идею запрета на использование соцсетей детьми до 14 лет деструктивным влиянием таких онлайн-сообществ на психику ребёнка. По ее словам, от родителей поступает много соответствующих обращений. «Кибербуллинг — не единственная причина, которая доставляет родителям тревогу и беспокойство, но также вовлечение детей и в группы суицидов, и в группы экстремистские», — сказала она, отметив, что обезопасить ребёнка от такого влияния Сети задача не только родителей, но и государства.
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Ювелина Бернст