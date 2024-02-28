Волынец: «Детей через соцсети вовлекают в деструктивное сообщество»

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Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец объяснила идею запрета на использование соцсетей детьми до 14 лет деструктивным влиянием таких онлайн-сообществ на психику ребёнка.
«Было много обращений от родителей, связанных с тем, что детей через соцсети вовлекают в деструктивное сообщество. Кибербуллинг — не единственная причина, которая доставляет родителям тревогу и беспокойство, но также вовлечение детей и в группы суицидов, и в группы экстремистские», — отметила в беседе с RT Волынец.
По её мнению, обезопасить ребёнка от такого влияния Сети задача не только родителей, но и государства.
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