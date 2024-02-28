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Волынец: «Детей через соцсети вовлекают в деструктивное сообщество»

28 февраля 2024, 15:11
Фото: istockphoto.com/BrianAJackson

Фото: istockphoto.com/BrianAJackson

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец объяснила идею запрета на использование соцсетей детьми до 14 лет деструктивным влиянием таких онлайн-сообществ на психику ребёнка.
«Было много обращений от родителей, связанных с тем, что детей через соцсети вовлекают в деструктивное сообщество. Кибербуллинг — не единственная причина, которая доставляет родителям тревогу и беспокойство, но также вовлечение детей и в группы суицидов, и в группы экстремистские», — отметила в беседе с RT Волынец.

По её мнению, обезопасить ребёнка от такого влияния Сети задача не только родителей, но и государства.


Ранее психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук заявила, что пение колыбельных песен очень полезно для установления эмоциональной связи между ребёнком и родителями.

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#соцсети
#дети
#безопасность
#интернет
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«Новые люди» внесли в Госдуму законопроект о повышении стипендии для студентов
28 февраля 2024, 15:43

Фото: iStock/Ta Nu

Партия «Новые люди» вносит в Госдуму законопроект о повышении стипендий для студентов в размере не ниже половины минимального размера оплаты труда (МРОТ), а для отличников – не ниже МРОТ. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы, руководитель партии Вячеслав Даванков.
По его словам, достойная стипендия является залогом образованного поколения. Для этого отличники должны получать не менее 19 тысяч рублей, а другие категории студентов – 9,5 тысяч рублей.

Даванков подчеркнул, что этот законопроект будет обсуждаться в течение этого и начала следующего года, когда будет планироваться бюджет 2025 года.

Депутат добавил, что средства на реализацию этой инициативы имеются, поскольку в конце каждого года на счетах вузов остаётся около 160 миллионов рублей, которые можно распределить на стипендии.

В заключение он отметил, что студенты должны в первую очередь получать образование, а не работать ущерб учёбе.

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#госдума
#стипендия
#законопроект
#мрот
#студенты
#образование
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Эксперт рассказал о рекордной индексации почти всех пенсий с 1 марта
Рекордная индексация пенсий с 1 марта: кого ждет повышение
28 февраля 2024, 15:34

Фото: IStock/Denis Vostrikov

Весной 2024 года льготникам разных категорий продолжат увеличивать размер выплат. Среди них неработающие пенсионеры, пенсионеры старше 80 лет. О том, кому и насколько увеличат пенсии, в эфире «Радио 1» рассказал независимый эксперт пенсионной отрасли Сергей Звенигородский.
Отмечается, что С 1 марта произойдёт индексация пенсий тех, кому исполнилось 80 лет. По словам специалиста, на 7,5% вырастет страховая часть. Таким образом, выплата вырастет большее чем на 1,5 тысячи рублей.
«Индексация с 1 марта – это обычное ежегодное изменение. Если брать страховую часть пенсии – она вырастет на 7,5 процента. То есть прибавка в среднем составит где-то 1,5 тысячи рублей», — сказал Звенигородский.
Никаких заявлений для индексации выплаты подавать не нужно — все перерасчёты производятся автоматически.

Кроме этого, на увеличение размера пособий могут рассчитывать россияне, которые получают пенсию по инвалидности, — сумма выплат станет больше, если в предыдущем месяце гражданину была установлена более тяжёлая группа. Стоит отметить, что для инвалидов I группы, которые достигли возраста 80 лет, повторное повышение выплат не предусмотрено.

Также с 1 марта вступят в силу изменения о сроках выплаты. Сергей Звенигородский подчеркнул, что теперь не нужно будет ждать целого квартала, чтобы получать деньги после выхода на пенсию.
«Изменение касается работающих пенсионеров, которые закончили свою трудовую деятельность и подали заявление. Раньше срок рассмотрения и постановки на учёт составлял квартал. То есть человек вышел в начале квартала на трудовую пенсию и квартал производился перерасчёт. Сейчас перерасчёт будет производиться в течение месяца. То есть на второй месяц уже будет производиться выплата с увеличением, с индексацией тех денег, которые накопились, пока человек работал», — объяснил эксперт.
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#деньги
#пенсии
#выплаты
#россияне
#индексация
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Дуров анонсировал монетизацию для Telegram-каналов
Дуров: владельцы Telegram-каналов с марта смогут получать деньги за рекламу
28 февраля 2024, 15:29

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Владельцы Telegram-каналов смогут получать деньги за рекламу уже с марта этого года. Такое заявление сделал основатель мессенджера Павел Дуров, чьи слова приводит Baza.
Он отметил, что со следующего месяца получение прибыли с рекламы станет доступно для рекламодателей из почти ста новых стран мира. Владельцы каналов будут получать 50% от любого дохода, который Telegram получает от показа рекламы.

Однако есть небольшой нюанс – прибыль будет выплачиваться в криптовалюте Toncoin. Пользователи мессенджера смогут либо обналичить её, либо реинвестировать в продвижение и улучшение своих каналов, подчеркнул Дуров.

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#соцсети
#мессенджеры
#реклама
#деньги
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Парк Мира в Мытищах вошёл в недельный топ-5 популярности
28 февраля 2024, 15:23

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Мытищинский парк Мира вошёл в пятёрку самых посещаемых парков Московской области, за прошедшую неделю там побывали около 28 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства.
«Парк Мира привлекает посетителей всех возрастов. Там проводят развлекательные мероприятия, различные мастер-класс, есть аттракционы и фуд-корт. Кроме того, в парке функционирует каток, где организован прокат коньков, звучит музыка и тоже организована точка питания», — отметили в министерстве.
В рейтинге популярности подмосковных парков за минувшую неделю мытищинский парк Мира занял четвёртую строчку. На первом месте оказался парк «Пехорка» в Балашихе с 43 тысячами посетителей, на втором — парк Толстого в Химках (39 тысяч гостей), а третье место занял Фабричный парк в Истре, в котором за неделю побывали 30 тысяч человек. Замыкает недельный топ-5 парк имени Лазутиной в Одинцове с 21 тысячей посетителей.

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#мытищи
#парк
#министерство благоустройства мо
#рейтинг
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Жители Подмосковья совершили порядка 630 тысяч поездок на брендированный автобусах
28 февраля 2024, 15:02

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Более 630 тысяч поездок совершили пассажиры в автобусах Мострансавто, украшенных баннерами «Зима в Подмосковье». Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
За три месяца около 630 тысяч воспользовались брендированными автобусами Мострансавто.

«За зиму свыше 230 тысяч поездок в автобусах Мострансавто пассажиры зафиксировали по социальным картам. А вот оплачивали проезд жители и гости МО чаще всего банковскими картами — 245 тысяч раз. Транспортные карты «Стрелка» всех видов и «Тройка» суммарно набрали более 160 тысяч трансакций. Самым популярным маршрутом у пассажиров оказался № 305 «Дзержинский – Москва » — почти 44 тысячи трансакций», — отметили в министерстве.

Кроме этого, в общей сложности на территории региона ежедневно курсируют свыше 4 700 автобусов предприятия.

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В подмосковном Минтрансе составили «портрет потерпевшего» на железной дороге

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#проезд
#мострансавто
#дзержинский
#тройка
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#пассажиры
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#предприятия
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В подмосковном Минтрансе составили «портрет потерпевшего» на железной дороге
28 февраля 2024, 14:58

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Усреднённый «портрет потерпевшего» на железной дороге в Подмосковье составили в региональном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры, типичной жертвой несчастного случая оказался трезвый мужчина средних лет, сообщает пресс-служба ведомства.
«В 80 процентах случаев пострадавшие на железной дороге – это мужчины, пик приходится на возраст от 35 до 54 лет, что составляет 40% от общего числа. Около 70% погибших не были в состоянии опьянения», — отмечается в сообщении.
В министерстве добавили, что большинство смертельных несчастных случаев на железной дороге происходит в тёмное время суток, а самые опасные дни недели — пятница и суббота.

В Московской области ведётся работа по снижению травматичности на железной дороге, для этого строят пешеходные переходы, перекрывают опасные стихийные тропинки через пути, проводят профилактические рейды и пр.

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Новая схема обмана: Мошенники придумали налог на спецоперацию
«Тинькофф» предупредил о рассылке писем о «налоге на СВО» от мошенников
28 февраля 2024, 14:44

Фото: istock / Butsaya

Мошенники разработали новую схему обмана россиян — они начали рассылать людям письма о так называемом «налоге на СВО» и предлагают отказаться от его выплаты. Если гражданин переходит по ссылке, он может предоставить свои личные данные аферистам. Об этом предупреждает РБК со ссылкой на «Тинькофф Защиту».

«Злоумышленники стали рассылать по электронной почте предупреждения от имени банков. Якобы со счетов клиентов вскоре спишут новый налог на специальную военную операцию — это требует новый закон», — предупредили эксперты.
В сообщениях указано, что если не отказаться от оплаты налога, с человека снимут «десятки тысяч рублей». Чтобы этого не произошло, жертве предлагают перейти на поддельный сайт банка. Когда мошенники получают личную информацию пользователя, они пытаются вывести деньги жертвы или оформить кредит на ее имя, отметили специалисты.

Ранее юрист Иван Соловьёв рассказал как мошенники используют нейросети. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#закон
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#жертвы
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«Плачущий большевик»: как умер бывший премьер СССР Рыжков и что он не поделил с Собчаком
Умер бывший премьер СССР Николай Рыжков
28 февраля 2024, 14:32

Фото: iStock/Natalia POGODINA

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что бывший председатель Совета министров СССР, экс-сенатор Николай Рыжков скончался в возрасте 94-х лет. Почему политика называли «плачущим большевиком» и из-за чего у него не ладились отношения с Анатолием Собчаком, читайте в материале «Радио 1».

Умер бывший премьер СССР Николай Рыжков


О смерти бывшего премьера СССР сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем телеграм-канале. Она назвала Рыжкова «человеком-эпохой», государственным деятелем уникального масштаба и отметила, что он всегда переживал за страну.

«Он всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат. За людей. За страну. Все пропускал через душу. И это не красивые слова», — заявила Матвиенко.

Чем был известен Рыжков


Николай Рыжков родился 28 сентября 1929 года в Донецкой области. Свою трудовую деятельность он начал на заводе тяжелого машиностроения. Он прошел путь от сменного мастера до заместителя директора предприятия. В 1975 году Рыжков занял пост первого заместителя председателя Государственного планового комитета Совете министров СССР. С 1985 по 1990 год он был председателем Совета министров.

Рыжков также баллотировался на выборах президента. В 1991 году он занял второе место, уступив Борису Ельцину.

С 1995 по 2003 год он работал в Государственной думе. С сентября 2003 года Рыжков представлял в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Белгородской области.

Из-за чего умер Рыжков


О причинах и дате смерти бывшего премьера СССР подробностей в настоящее время нет. Рыжков скончался на 95-м году жизни, можно предположить, что это произошло по естественным причинам. Известно, что у Рыжкова были проблемы с сердцем. Первый инфаркт он пережил в 1990-м году.

Почему Николая Рыжкова называли «плачущим большевиком»


Прозвище «плачущий большевик» Николай Рыжков получил в 1990 году после III Съезда народных депутатов СССР, пишет историк Константин Душенко в своей книге «Цитаты из русской истории».

Анатолий Собчак во время заседании обрушился на Рыжкова с обвинениями в том, что тот содействовал деятельности кооператива, который направил за рубеж несколько танков. В ходе дискуссии у Рыжкова якобы задрожал голос, на что Собчак обратил внимание.

Историки часто вспоминают, что в адрес Рыжкова Собчак часто обрушивался с резкой критикой или позволял задать ему дерзкие вопросы. Причина, по которым отношения между политиками были неприязненными, неизвестна.

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#госдума
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Стало известно, в каких регионах РФ ожидается аномальная погода
Синоптик Шувалов спрогнозировал аномалии в Архангельской и Мурманской областях
28 февраля 2024, 14:25

Фото: istockphoto.com/Anastasia Deriy

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил о грядущих аномальных условиях в Архангельской и Мурманской областях.
Изменчивая погода будет наблюдаться и в Ненецком автономном округе, считает эксперт.

«Вот здесь время от времени остатки атлантических циклонов, которые бушуют в Норвежском море, будут проникать дальше на восток, здесь и снег может быть, и температура выше гораздо положенной», — пояснил в беседе с RT Шувалов.

А заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков прогнозировал тёплую погоду в конце февраля в Москве.

Ранее «Тhe guardian» сообщала, что компанию Shell намерены обязать очистить загрязнение до ухода из дельты Нигера.

«В соответствии с нигерийским законодательством, Shell должна ликвидировать разливы нефти независимо от причины. Ей это не удалось», — приводят argumenti.ru доклад Центра исследований транснациональных корпораций (Somo).

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#загрязнение
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