Губернатор Гладков пригрозил чиновникам наказанием за обман в отчётах

Вячеслав Гладков (Фото: kremlin.ru)
В Белгородской области начнут принимать меры дисциплинарного взыскания в отношении глав муниципальных образований, предоставляющих недостоверные сведения в отчётах. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
В ходе оперативного совещания, трансляция которого велась в социальной сети «В Контакте», он рассказал о жалобах жителей на незавершённые работы по восстановлению жилья. В то же время, согласно документам, все работы якобы выполнены.
Гладков попросил у жителей региона прощения за «нерадивость руководителей». Он также пообещал главам муниципалитетов, что в случае повторения ситуации с недостоверными отчётами о ремонтно-восстановительных работах им придётся искать средства самим.
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«Нужно ужесточать контроль. Доверяешь людям — они обманывают», — сказал губернатор.
Гладков попросил у жителей региона прощения за «нерадивость руководителей». Он также пообещал главам муниципалитетов, что в случае повторения ситуации с недостоверными отчётами о ремонтно-восстановительных работах им придётся искать средства самим.
«Обманываете — значит, будете восстанавливать за счет собственных источников», — заключил глава Белгородской области.
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Александр Бойцов