Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область во время прямой линией Путина

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Украинские военные атаковали Белгородскую область непосредственно во время прямой линии президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что система противовоздушной обороны сработала непосредственно над областной столицей. Был сбит украинский беспилотник. Его обломки упали на автостоянке около социального объекта. В результате повреждения получили семь машин. Помимо этого, в самом здании повреждены остекление и дверь.
Также FPV-дрон ВСУ взорвался около частного дома в селе Двулучное Валуйского округа. В результате в доме выбило окна, повреждён забор, а у стоявшего рядом автомобиля помят кузов. В Шебекинском округе артиллерийскому обстрелу подвергся хутор Балки. В результате разрыва снаряда в двух частных домовладениях выбиты стёкла, повреждены крыши, заборы и хозяйственные постройки.
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Александр Бойцов