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Гладков: боевики ВСУ за сутки атаковали 12 населенных пунктов под Белгородом

Фото: istockphoto/N-sky

Фото: istockphoto/N-sky

Украинские боевики атаковали за сутки 12 населенных пунктов Белгородской области, проинформировал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«Город Шебекино подвергся обстрелу, в ходе которого был выпущен один боеприпас. Пострадавших и разрушений нет», — сказано в сообщении.
Уточняется о повреждениях двух частных домов в Рождественке и Мокрой Орловке, на территории домовладений получили повреждения надворные постройки, добавил губернатор.



Перед этим сообщалось, что в Ростовской области бойцы противовоздушной обороны отразили комбинированную атаку со стороны боевиков ВСУ. Противник использовал ракету и восемь дронов.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. ВСУ наносят удары по приграничным территориям.

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