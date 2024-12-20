Гладков: Два мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

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Украинский беспилотник нанёс удар по территории Краснояружского района Белгородской области. В результате пострадали два мирных жителя села Репяховка.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что у двоих мужчин диагностированы осколочные ранения и минно-взрывные травмы. Один из пострадавших доставлен бригадой скорой помощи в областную клиническую больницу. Второму медицинская помощь оказана на месте, он будет проходить лечение амбулаторно, добавил Гладков.
Также, по словам губернатора, ещё один БПЛА был замечен в Шебекинском муниципальном округе. Он был сбит силами ПВО, но при падении сдетонировал. В результате повреждения получили два легковых автомобиля, сообщил глава Белгородской области.
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