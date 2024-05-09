Губернатор Гладков рассказал о последствиях ночной атаки на Белгород

Российские хакеры взломали порядка ста украинских сайтов и опубликовали на них поздравление с Днем Победы, а также цитату президента России Владимира Путина о братстве российского и украинского народов. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на одного из участников хакерской группы «Килобайт V».