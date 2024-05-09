Губернатор Гладков рассказал о последствиях ночной атаки на Белгород

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Предварительно, восемь человек пострадали при атаке украинских войск по Белгороду. Среди пострадавших есть ребенок. В результате обстрела повреждены многоквартирные дома и автомобили. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
Четверых человек с различными осколочными ранениями госпитализировали в городскую больницу №2, им оказывается необходимая медицинская помощь.
11-летнюю девочку с осколочными ранениями левой стопы доставили в детскую областную клиническую больницу. Трое пострадавших получили помощь медиков на месте, от госпитализации они отказались.
В городе разрушения разного масштаба выявлены в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах, одном частном жилом доме и 37 транспортных средствах.
На местах работают оперативные службы, сведенья о последствиях воздушной атаки уточняется.
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11-летнюю девочку с осколочными ранениями левой стопы доставили в детскую областную клиническую больницу. Трое пострадавших получили помощь медиков на месте, от госпитализации они отказались.
В городе разрушения разного масштаба выявлены в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах, одном частном жилом доме и 37 транспортных средствах.
На местах работают оперативные службы, сведенья о последствиях воздушной атаки уточняется.
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Алина Юрчак