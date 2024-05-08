В НАТО готовили мощное наступление на Крым, однако недооценили ВС РФ

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В НАТО не смогли помочь Украине захватить Крым, так как недооценили мощь армии России. Так считает бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для EconVue.
«Хотя Запад подошел к наступлению с однозначно негативным, скорее уничижительным образом российской армии, результат подорвал эти легкомысленные предположения. Имея лучших командиров и полевых командиров, а также обновленную технику и тактику, русские остановили наступление, разработанное НАТО», — говорится в статье.
Уточняется, что альянс несколько месяцев потратил на вооружение и подготовку 12 бригад ВСУ. Обучение прошли лучшие из лучших.
Планировалось сломить контроль России над территориями к северу от Крыма. Для этого было необходимо изолировать ВС РФ от полуострова, а после собирались уничтожить Крымский мост. Подобные действия должны были позволить Украине отбить Крым у России.
Автор статьи утверждает, что США и НАТО тщательно продумали наступление, проверили его на современных компьютерных стимуляторах, а подготовленные альянсом бригады ВСУ получили лучшее вооружение.
Однако армия России смогла остановить это наступление, заключил Брайен.
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