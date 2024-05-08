Генерал ВСУ назвал последствия наступления ВС РФ для армии Украины

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Армия России имеет ресурсы для наступления на Сумы и Харьков, чтобы оттянуть украинских военных с основных зон боевых действий. Такое заявление сделал отставной украинский генерал Сергей Кривонос.
«Это может дать возможность ведения приграничных боев с целью оттягивания наших сил и средств от российско-украинского фронта. И это они делают достаточно эффективно», — заявил Кривонос в эфире телеканала «Эспрессо».
Он также отметил, что на других участках линии боевого соприкосновения ситуация для ВСУ складывается плачевно из-за превосходства российской армии в личном составе, артиллерии и её господства в воздухе.
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