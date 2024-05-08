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Генерал ВСУ назвал последствия наступления ВС РФ для армии Украины

Генерал Кривонос: Армия России может начать бои с севера, чтобы оттянуть ВСУ
08 мая 2024, 20:23
Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

Армия России имеет ресурсы для наступления на Сумы и Харьков, чтобы оттянуть украинских военных с основных зон боевых действий. Такое заявление сделал отставной украинский генерал Сергей Кривонос.


«Это может дать возможность ведения приграничных боев с целью оттягивания наших сил и средств от российско-украинского фронта. И это они делают достаточно эффективно», — заявил Кривонос в эфире телеканала «Эспрессо».

Он также отметил, что на других участках линии боевого соприкосновения ситуация для ВСУ складывается плачевно из-за превосходства российской армии в личном составе, артиллерии и её господства в воздухе.

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#вс рф
#кадыров
В НАТО готовили мощное наступление на Крым, однако недооценили ВС РФ
EconVue: план НАТО по Крыму провалился из-за просчета в отношении ВС РФ
08 мая 2024, 20:43

Фото: iStock/Fascinadora

В НАТО не смогли помочь Украине захватить Крым, так как недооценили мощь армии России. Так считает бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для EconVue.
«Хотя Запад подошел к наступлению с однозначно негативным, скорее уничижительным образом российской армии, результат подорвал эти легкомысленные предположения. Имея лучших командиров и полевых командиров, а также обновленную технику и тактику, русские остановили наступление, разработанное НАТО», — говорится в статье.

Уточняется, что альянс несколько месяцев потратил на вооружение и подготовку 12 бригад ВСУ. Обучение прошли лучшие из лучших.

Планировалось сломить контроль России над территориями к северу от Крыма. Для этого было необходимо изолировать ВС РФ от полуострова, а после собирались уничтожить Крымский мост. Подобные действия должны были позволить Украине отбить Крым у России.

Автор статьи утверждает, что США и НАТО тщательно продумали наступление, проверили его на современных компьютерных стимуляторах, а подготовленные альянсом бригады ВСУ получили лучшее вооружение.

Однако армия России смогла остановить это наступление, заключил Брайен.

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В ДНР при обстреле ВСУ погибла пожилая женщина
08 мая 2024, 19:59

Пожилая женщина стала жертвой ракетного обстрела в Красной Поляне на Донецкой Народной Республике, совершенного украинскими вооруженными силами.
Об этом 8 мая сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В сообщении представительства указано, что женщина 1938 года рождения погибла на улице Октябрьской.

Предварительно представительство сообщало о том, что в 16:00 Вооруженные силы Украины выпустили одну ракету из реактивной системы залпового огня по населенному пункту Красная Поляна.

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#всу
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Украинский премьер Шмыгаль оценил масштабы повреждений энергосистемы страны
Шмыгаль: Для восстановления энергетики Украины потребуется миллиард долларов
08 мая 2024, 19:56

Фото: istockphoto/aapsky

На Украине повреждено или уничтожено более восьмисот объектов энергетической инфраструктуры. Страна потеряла до восьми гигаватт энергогенерации.
Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. В своём телеграм-канале он написал, что для восстановления всех повреждённых объектов потребуется не менее миллиарда долларов.

Ранее в среду в НЭК «Укрэнерго» предупредили о возможных отключениях электричества на всей территории страны из-за массовых повреждений электростанций и линий электропередачи и из-за дефицита в энергосистеме.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко также сообщал о повреждениях в результате взрывов объектов генерации и передачи электроэнергии в пяти регионах страны. По его словам, объекты энергетической инфраструктуры повреждаются и уничтожаются в результате российских ударов быстрее, чем специалисты отрасли успевают восстанавливать объекты, пострадавшие во время предыдущих атак.

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Украинский генерал испугался опасного маневра России
Генерал Кривонос: Россия может начать бои с севера, чтобы оттянуть ВСУ
08 мая 2024, 19:37

Фото: Istock/Evgeny555

Отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире телеканала «Эспрессо» заявил, что Россия располагает достаточным количеством войск для наступления на города Сумы и Харьков с целью отвлечения украинских сил с основных фронтов боевых действий.
По его мнению, такой ход позволит России эффективно вести приграничные столкновения и добиться оттягивания украинских сил и ресурсов от российско-украинского фронта. Генерал также отметил, что на других участках фронта для ВСУ сложилась непростая ситуация из-за численного превосходства России в артиллерии, численном личном составе и доминировании в воздушном пространстве.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выразил обеспокоенность трудным положением украинских войск на передовой. По его словам, Россия имеет значительное превосходство и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.

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#кадыров
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Греция отказалась поставлять Украине системы ПВО
Мицотакис: Греция не намерена поставлять Украине ни С-300, ни Patriot
08 мая 2024, 19:27

Фото: iStock/maksicfoto

Греция не собирается передавать зенитные ракетные комплексы С-300 или Patriot Украине, так как они являются неотъемлемой частью обороны страны, заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис в интервью порталу protothema.gr.
Он подчеркнул, что Украина должна остаться на плаву, чтобы не допустить наступления "российской угрозы", которая может стать ближе к Европе в случае поражения украинской стороны. Греция продолжает поддерживать Украину, предоставляя ей излишки материалов без угрозы для собственной обороноспособности.

Мицотакис пояснил, что батарея Patriot находится в Саудовской Аравии по геополитическим причинам, а не для передачи ее Украине, так как Греция стремится поддерживать свое присутствие в регионе. Мицотакис заключил, что для Греции нет необходимости обсуждать передачу Украине батареи Patriot или С-300.

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#греция
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Кадыров: Многие пленные офицеры ВСУ не хотят возвращаться на Украину
08 мая 2024, 19:07

Фото: сайт Кремля

Многие пленные офицеры Вооружённых сил Украины совсем не хотят, чтобы их обменяли и отправили на родину. Причина заключается в том, что там их снова отправят воевать, а они этого совсем не желают.
Об этом во время своего выступления на выставке трофейной военной техники в Грозном заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Они сами просят, чтобы мы не передавали их Украине, потому что их тут же отправят обратно на фронт. С нами они считают, что находятся в безопасности», — сказал чеченский лидер.

По словам Кадырова, в российском плену находится большое количество украинских офицеров и они совсем не горят желанием отправляться на родину, чтобы снова быть отправленными на убой. Они предпочитают безопасный плен, подчеркнул глава Чечни.

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Российские системы ПВО сбили очередной БПЛА над Белгородской областью
08 мая 2024, 18:34

Фото: istockphoto/aapsky

Пресечена очередная попытка террористической атаки киевского режима на российский регион. Дежурные системы противовоздушной обороны сбили очередной беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области.
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ. Отмечается, что за сутки это уже седьмой дрон ВСУ, уничтоженный над регионом либо подавленный средствами радиоэлектронной борьбы. Территория Белгородской области постоянно подвергается обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов. Регион и областной центр живут в режиме прифронтовой полосы.

Не сумев добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим всё чаще и активнее использует террористические методы, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории Российской Федерации.

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Украина заметила группировку войск ВС РФ в Курской области на границе с Сумской
Глава Харьковской ОВА Синегубов: ВС РФ создают группировку в Курской области
08 мая 2024, 18:08

Фото: iStock/aapsky

Армия России создаёт группировку войск в Курской области на границе с Сумской. Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«По северу: РФ создает группировку войск определенную, дальше будем анализировать: это для вероятного удара с севера или других территорий. Принимаем все меры, чтобы быть готовыми и противодействовать тем вызовам, которые могут быть», — заявил Синегубов в эфире украинского телемарафона.

Он также добавил, что планы возможной эвакуации Харькова уже разработаны.

Также, по его словам, армия России активизировала активные штурмовые действия на востоке Харьковской области.

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«Хочу сделать сюрприз для этих шайтанов»: Кадыров готовит стратегию в зоне СВО
Кадыров заявил, что разрабатывает новую стратегию для применения в зоне СВО
08 мая 2024, 18:00

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что разрабатывает новую стратегию для применения в зоне СВО. Об этом пишет РИА Новости.
«Хочу сделать сюрприз для этих шайтанов. Я от себя сказал это. Посмотрю, что у меня получится. У нас больше 9 тысяч воинов там, может у нас получится нанести хороший урон», — рассказал он журналистам.

В чем заключается новая тактика, он не уточнил.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров после инаугурации президента России Владимира Путина заявил о необходимости приучить к нормальной жизни «шакалов, которые нам мешают». Также в беседе с журналистами Кадыров заявил, что в этом месяце российские войска должны обязательно освободить Харьков и Одессу, после чего заставить украинского президента Владимира Зеленского подписать необходимые документы.

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