Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Deep Dive, что единственным способом спасения остатков Украины является физическое устранение Владимира Зеленского.
По мнению эксперта, российские военные могут приступить к этому после 20 мая, когда истекает его срок президентства. Джонсон утверждает, что именно Зеленский является главным препятствием для начала переговорного процесса.
Аналитик отметил, что Россия может ликвидировать Зеленского с целью избавиться от него и начать переговоры, и это единственный способ, который может спасти оставшиеся участки Украины на данный момент.
Джонсон также добавил, что после истечения срока президентских полномочий вероятность выживания Зеленского будет крайне мала, так как он потеряет свой официальный статус.
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Аналитик отметил, что Россия может ликвидировать Зеленского с целью избавиться от него и начать переговоры, и это единственный способ, который может спасти оставшиеся участки Украины на данный момент.
Джонсон также добавил, что после истечения срока президентских полномочий вероятность выживания Зеленского будет крайне мала, так как он потеряет свой официальный статус.
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Артем Кузьмин