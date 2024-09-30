Губернатор Голубев ввёл режим ЧС в Ростовской области из-за пожаров

Фото: istockphoto/Gilitukha
На всей территории Ростовской области введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Такие меры вызваны бушующими в регионе лесными пожарами.
Об этом сообщил глава региона Василий Голубев. В своём телеграм-канале губернатор написал, что ситуацию осложняют сложные погодные условия — сухая и жаркая погода и штормовой ветер. Из-за порывов ветра огонь быстро распространяется на сухую растительность, и пожары очень быстро разгораются на всё более обширных площадях. На оперативном совещании с членами правительства области были рассмотрены дополнительные противопожарные меры.
Голубев также рассказал, что природный пожар в Шолоховском лесничестве, а в Милютинском районе — локализован. В тушении этих возгораний были задействованы 491 сотрудник пожарно-спасательных частей МЧС и 143 единицы специальной техники. Также принял участие в тушении огня пожарный вертолёт МЧС Ми-8.
Читайте также:
Под Балашихой больше девяти часов тушили горящий лес
Заметили с воздуха: в Дмитровском округе потушили лесной пожар
В округе Щёлково неизвестные подожгли лес
Александр Бойцов