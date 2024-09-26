Под Балашихой больше девяти часов тушили горящий лес

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Лесной пожар произошёл в километре от микрорайона Железнодорожный городского округа Балашиха — на территории Кучинского участкового лесничества, тушение заняло больше девяти часов, сообщает пресс-служба Комлесхоза Московской области.
«Пожар обнаружили местные жители и сообщили об этом в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Площадь возгорания составляла 0,05 га, но потом из-за ветра огонь распространился на площадь 0,2 га. В тушении участвовали 12 лесных пожарных, было задействовано шесть единиц техники», — говорится в сообщении.Отмечается, что пожар был низовым и произошёл из-за действий человека. В настоящее время идёт работа по установлению поджигателя.
В подмосковном Комлесхозе напомнили, что штраф за лесной пожар в регионе составляет до 60 тысяч рублей для физлица, до 110 тысяч рублей для должностного лица и до 2 млн рублей для юрлица. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.
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Лев Каштанов