В округе Щёлково неизвестные подожгли лес

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Пожар произошёл на территории Свердловского участкового лесничества — в одном километре от деревни Соколово городского округа Щёлково, сообщает пресс-служба Комлесхоза Московской области.
«Заметить возгорание помогла система видеомониторинга. Площадь пожара составила 0.01 гектара. На тушение направили 12 лесных пожарных и пять единиц техники. Справиться с огнём удалось за час с небольшим», — говорится в сообщении.Отмечается, что пожар был низовым и произошёл и-за действий человека. В настоящее время виновные в поджоге устанавливаются.
В подмосковном Комлесхозе напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, в регионе установлены крупные штрафы. Для физлиц штраф составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 млн рублей. Возможна также уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.
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