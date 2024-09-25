Заметили с воздуха: в Дмитровском округе потушили лесной пожар

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Пожар произошёл на территории Краснополянского участкового лесничества на расстоянии одного километра от деревни Малая Чёрная Дмитровского городского округа, возгорание на площади 0,3 га было обнаружено в ходе авиапатрулирования, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«В тушении были задействованы 15 лесных пожарных и пять единиц техники, на ликвидацию пожара ушло немногим более трёх часов», — говорится в сообщении.Пожар был низовым и произошёл из-за действий человека. В настоящее время ведётся поиск виновных в поджоге.
В подмосковном Комлесхозе напомнили, что за поджог, приведший к лесному пожару, в регионе предусмотрены крупные штрафы: для физлиц — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, а для юрлиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.
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