В Калужской области обнаружен упавший БПЛА, летевший в сторону Москвы

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Возле трассы М-3 в Калужской области обнаружен упавший украинский беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, упавший дрон самолётного типа треугольной формы обнаружен около 16.00 примерно в семи метрах от проезжей части. Его крылья были повреждены, однако корпус остался целым. По предварительным данным, он мог быть задействован в атаке на город, которая произошла накануне, 11 января.
Еще через несколько часов на этой же трассе, но на другой стороне был обнаружен еще один беспилотник, который, предварительно, летел в сторону Брянска. Предполагается, что оба вражеских дрона упали во время утренней атаки на Калужскую область.
Напомним, 11 января днем губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что над техническим сооружением насосной станции произошел взрыв БПЛА. В результате взрыва здание получило повреждения. При этом, по словам главы Калужской области, возгорания после взрыва не последовало. Пострадавших также нет.
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Еще через несколько часов на этой же трассе, но на другой стороне был обнаружен еще один беспилотник, который, предварительно, летел в сторону Брянска. Предполагается, что оба вражеских дрона упали во время утренней атаки на Калужскую область.
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Элина Позднякова