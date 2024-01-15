На подлете к Белгороду сбита украинская ракета

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Украинская ракета сбита российской системой противовоздушной обороны на подлете к Белгороду. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате украинской атаки пострадавших нет. При этом повреждены два частных дома. Там выбиты окна и посечен осколками забор. Также пострадала одна хозпостройка. Более подробная информация уточняется.
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Элина Позднякова